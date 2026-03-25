3 loại cá bình dân là 'thuốc quý' giúp bổ gan, dưỡng thận

Các loại cá này không chỉ ít xương, ngọt thịt mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như bổ gan, dưỡng thận, ổn định tiêu hóa, tốt cho tim mạch.

Cá chép là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Cá từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất trong chế độ ăn. Không chỉ giàu protein chất lượng cao, nhiều loại cá còn cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất béo có lợi mà cơ thể khó tự tổng hợp.

Theo QQ News, dưới đây là 3 loại cá bình dân vừa ít xương, vừa giàu protein, dễ tiêu hóa, bổ não, tăng cường miễn dịch. Ăn 2 lần mỗi tuần sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho cơ thể.

Cá chép - lợi tiểu, giảm phù nề

Mùa xuân mưa nhiều, độ ẩm cao, dễ khiến cơ thể nặng nề, chán ăn, buồn ngủ - biểu hiện của "ẩm thấp ảnh hưởng tỳ vị". Lúc này, cá chép là lựa chọn rất tốt.

Cá chép có tác dụng kiện tỳ, lợi tiểu, giảm phù nề. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, nó giúp "loại bỏ ẩm thấp", tống khứ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Nếu bạn hay bị sưng mí mắt buổi sáng hoặc phù chân vào buổi chiều, ăn cá chép rất phù hợp.

Về mặt dinh dưỡng, cá chép chứa khoảng 17% protein, chỉ khoảng 3% chất béo, trong đó hơn 80% là axit béo không bão hòa (EPA, DHA - còn gọi là dinh dưỡng cho não). Ăn 60 g cá chép có thể đáp ứng nhu cầu DHA cơ bản mỗi ngày, tốt cho tim mạch và não bộ. Ngoài ra, cá chép còn có vitamin B12 và selen giúp bảo vệ thần kinh, làm chậm suy giảm trí nhớ.

Cách ăn tốt nhất:

Canh cá chép nấu đậu đỏ là món kinh điển: cá làm sạch, đậu đỏ ngâm 1 giờ, nấu cùng gừng và hành, hầm 40 phút, nêm nhẹ. Món này giúp giảm phù chân, đặc biệt phù hợp với người ngồi nhiều hoặc người lớn tuổi.

Lưu ý: Người bị gout nên hạn chế, vì cá chép thuộc thực phẩm có mức purin trung bình, không nên ăn khi bị đau gout cấp tính.

Cá chẽm - ổn định tiêu hóa, bổ ngũ tạng

Cá chẽm, hay còn gọi là cá vược, là một trong những loại cá đáng ăn nhất vào mùa xuân. Thịt cá trắng, mềm, không tanh, đặc biệt là rất ít xương - gần như chỉ có một xương sống, người già và trẻ nhỏ đều có thể ăn an toàn.

Y học Trung Quốc cho thấy cá chẽm có tác dụng bổ ngũ tạng, mạnh gân cốt, ổn định tiêu hóa. Theo khoa học dinh dưỡng hiện đại, cá chẽm giàu protein, vitamin A, vitamin nhóm B, cùng các khoáng chất như canxi, magiê, kẽm, selen, bổ dưỡng gan thận và có lợi cho tiêu hóa. Trong đó, selen là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp tăng cường miễn dịch và phòng bệnh cho người lớn tuổi.

Thời tiết ấm áp là thời điểm khí gan hoạt động mạnh, dễ ảnh hưởng đến tỳ vị, khiến nhiều người chán ăn, tiêu hóa kém. Cá chẽm có tính ấm, vị ngọt, giúp điều hòa gan - tỳ vị, khiến cơ thể dễ chịu hơn.

Cách ăn tốt nhất:

Hấp là lựa chọn hàng đầu: làm sạch cá, khía vài đường trên lưng, nhét gừng vào, cho thêm hành và gừng vào bụng cá, hấp 8-10 phút sau khi nước sôi. Đổ bỏ nước trong đĩa, rưới nước tương hấp cá và dầu nóng lên. Cách này giữ được vị tươi và dinh dưỡng tối đa.

Lưu ý: Cá chẽm là thực phẩm gây tăng nhiệt, người có bệnh da nên ăn ít, mỗi ngày không nên vượt quá 100 g.

Cá chẽm là loại cá ít xương, thịt mềm, không tanh, phù hợp với mọi người, kể cả trẻ em và người lớn tuổi. Ảnh: Icook.

Cá trắm cỏ - tăng miễn dịch, tốt cho tim mạch

Cá trắm cỏ là một trong những loại cá nước ngọt có giá cả phải chăng, ngon nhất vào cuối xuân - đầu hè. Thịt cá mềm, không ngấy, phù hợp với người chán ăn.

Cá trắm cỏ giàu axit béo không bão hòa, tốt cho tuần hoàn máu, phù hợp với người có bệnh tim mạch. Ngoài ra, loại cá này còn chứa selen giúp chống lão hóa, làm đẹp da. Selen cũng tăng cường hệ miễn dịch, rất có lợi cho người lớn tuổi. Đầu cá trắm cỏ giàu collagen và phospholipid, có lợi cho não bộ.

Cách ăn tốt nhất:

Có thể hấp đầu cá hoặc nấu canh. Hấp với gừng, hành và chút rượu nấu ăn trong 10 phút, sau đó rưới nước tương và dầu nóng. Hoặc nấu canh cá trắm cỏ với đậu phụ - cả hai đều là nguồn protein chất lượng cao.

Ba lưu ý khi ăn cá

Không phải loại cá nào cũng thích hợp để hấp

Nhiều người nghĩ hấp là tốt nhất, nhưng cá chép có mùi bùn nặng, hấp không ngon. Nấu canh cá chép với đậu đỏ vừa khử mùi vừa phát huy tác dụng lợi tiểu. Trong khi đó, cá chẽm, cá trắm cỏ lại rất hợp để hấp.

Một số người cần chú ý khi ăn cá

Người bị gout tránh ăn khi đang phát bệnh; khi ổn định có thể ăn cá ít purin như cá chẽm mỗi lần không quá 100 g.

Người dị ứng hải sản nên thử một lượng nhỏ trước vào lần đầu tiên ăn, theo dõi phản ứng trong vòng một giờ.

Người bệnh thận nặng cần hỏi ý kiến bác sĩ vì protein có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Người tỳ vị yếu nên ăn cùng gừng, tránh ăn lúc đói.

Ăn 2 lần/tuần là đủ

Theo Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng của Trung Quốc (2022), ăn cá 2 lần/tuần (tổng cộng 300-500 g) có thể giảm khoảng 12% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Không nên ăn cá hàng ngày và không nên ăn nhiều một lúc, mỗi lần ăn 150-200 g (1/3 đến 1/2 con cá) là phù hợp.