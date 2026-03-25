24 tuổi, cô gái bàng hoàng nhận tin mắc ung thư do viêm gan B

Sau 2 tháng chỉ xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, cô gái 24 tuổi tại TP.HCM bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan khi đi khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật cắt gan. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.B.D., đến khám trong tình trạng đau âm ỉ vùng dưới xương ức và hạ sườn phải kéo dài. Các triệu chứng khá nhẹ, không kèm rối loạn tiêu hóa hay sụt cân nên dễ bị bỏ qua.

Trước đó, khi thăm khám tại một phòng khám địa phương, chị được siêu âm ổ bụng và phát hiện tổn thương bất thường ở gan. Bệnh nhân sau đó được khuyến cáo đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) để kiểm tra chuyên sâu.

Tại đây, kết quả xét nghiệm ghi nhận bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi B. Đáng chú ý, chỉ số AFP (dấu ấn quan trọng trong tầm soát ung thư gan) tăng cao bất thường, lên tới 37.555 ng/mL. Hình ảnh chụp CT có cản quang cũng cho thấy khối tổn thương ở gan trái, nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Sau hội chẩn đa chuyên khoa giữa các bác sĩ Ngoại tổng hợp, Ung bướu và Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện quyết định phẫu thuật cắt gan trái để loại bỏ khối u, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 17/3, kéo dài hơn 2 giờ do bác sĩ chuyên khoa II Mai Hóa, Phó giám đốc bệnh viện, trực tiếp đảm nhiệm cùng ê-kíp. Quá trình mổ có sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại như dao siêu âm và máy cắt - nối mạch máu chuyên dụng.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục ổn định, có thể ăn uống và đi lại sớm, không ghi nhận biến chứng. Dự kiến xuất viện sau 7 ngày và tiếp tục theo dõi, điều trị tùy theo kết quả giải phẫu bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Lê Phú, khoa Ngoại tổng hợp, trường hợp trên cho thấy xu hướng ung thư gan ngày càng trẻ hóa. Những người nhiễm viêm gan B, C, có hoặc không kèm xơ gan, thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng ở giai đoạn đầu thường rất ít triệu chứng hoặc biểu hiện mơ hồ.

Bác sĩ Phú cảnh báo nếu không phát hiện sớm, khối u có thể phát triển lớn hơn, lan sang phần gan còn lại hoặc di căn sang cơ quan khác, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và giảm hiệu quả.

Từ trường hợp này, bác sĩ Phú khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ 2 lần mỗi năm. Với nhóm nguy cơ cao như người nhiễm viêm gan B, C hoặc xơ gan, cần siêu âm gan và xét nghiệm máu mỗi 3-6 tháng để phát hiện sớm tổn thương.