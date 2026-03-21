Yếu tố 'nuôi dưỡng' ung thư đại trực tràng nhiều người trẻ không hay

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa, nhiều người dưới 35 tuổi phát hiện bệnh muộn do chủ quan với triệu chứng mệt mỏi, xanh xao, đau bụng nhẹ.

Hình ảnh ung thư đại trực tràng ở một người trẻ. Ảnh: BVCC.

Trong hai tuần gần đây, các bác sĩ tại khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) ghi nhận thực trạng đáng lo ngại, số ca ung thư đại trực tràng ở người trẻ gia tăng rõ rệt.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Kinh Thành, nhiều bệnh nhân 27-35 tuổi chỉ đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, đau bụng âm ỉ. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán lại cho thấy bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Trường hợp chị P.V.P.U. (35 tuổi) đến khám chỉ vì người thân nhận thấy da xanh bất thường. Bản thân chị đôi lúc đau bụng nhẹ nhưng cho rằng do rối loạn tiêu hóa. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện tình trạng thiếu máu nặng. Nội soi sau đó ghi nhận khối u lớn ở đại tràng phải, bề mặt loét, dễ chảy máu. Kết quả mô học xác định mắc ung thư đại trực tràng.

Tương tự, anh N.H.H.H. (31 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và rối loạn đi tiêu. Xét nghiệm cho thấy thiếu máu nặng. Nội soi phát hiện khối u dạng vòng nhẫn ở trực tràng, đang chảy máu rỉ rả. Kết luận giải phẫu bệnh xác nhận ung thư trực tràng.

Bác sĩ Thành cho biết khác với suy nghĩ phổ biến, ung thư đường tiêu hóa không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ như đi ngoài ra máu tươi hay đau bụng dữ dội. Nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm với triệu chứng không điển hình, dễ bị bỏ qua.

Người trẻ hiện nay thường chịu áp lực công việc, dễ quy các biểu hiện như mệt mỏi, thiếu năng lượng, da nhợt nhạt, đau bụng nhẹ cho stress, thiếu ngủ hoặc ăn uống thất thường. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu máu do mất máu kéo dài trong đường tiêu hóa.

Xét nghiệm ở các bệnh nhân trẻ thường cho thấy thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắc do thiếu sắt. Nguyên nhân là các khối u đại tràng, đặc biệt ở đại tràng phải, có thể gây chảy máu vi thể kéo dài (máu ẩn trong phân) mà mắt thường không nhận biết.

"Tình trạng mất máu kéo dài khiến cơ thể suy kiệt, đến khi phát hiện thì khối u đã tiến triển", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Bác sĩ Thành nhận định, sự gia tăng ung thư đại trực tràng ở người dưới 40 tuổi có liên quan đến nhiều yếu tố:

Chế độ ăn ít chất xơ, thiếu rau xanh, dễ gây táo bón kéo dài

Thói quen tiêu thụ nhiều thịt đỏ, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn

Ít vận động, ngồi lâu làm giảm nhu động ruột

Lạm dụng rượu bia, thuốc lá, căng thẳng kéo dài

Yếu tố di truyền trong gia đình có người mắc bệnh hoặc polyp đại tràng

Theo bác sĩ Thành, ung thư đại trực tràng có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Vì vậy, để giảm nguy cơ, người trẻ không nên chủ quan với các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, thay đổi thói quen đi tiêu hoặc đau bụng âm ỉ, mà cần chủ động thăm khám khi có biểu hiện bất thường.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu và tìm máu ẩn trong phân khi có nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong sàng lọc bệnh. Đặc biệt, nội soi đại tràng theo chỉ định của bác sĩ là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm cũng như can thiệp kịp thời các tổn thương tiền ung thư.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh tuổi trẻ không đồng nghĩa với miễn nhiễm ung thư. Việc lắng nghe cơ thể và chủ động thăm khám định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện và kiểm soát bệnh.