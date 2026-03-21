5 triệu chứng cảnh báo ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy thường được xem là "vua của các loại ung thư" do tính chất nghiêm trọng, tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm, thường phát hiện muộn.

Ung thư tuyến tụy rất nguy hiểm vì thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm. Ảnh: Cancer Surgery.

Từ năm ngoái, tần suất đi vệ sinh của ông Trần (tên đã thay đổi) tăng lên đáng kể, và phân luôn lỏng. Lúc đầu, ông nghĩ đó là vấn đề về dạ dày và ruột, nên đã uống thuốc chống tiêu chảy trong vài ngày. Tuy nhiên, tình trạng của ông Trần không cải thiện. Đôi khi, dù không ăn nhiều, ông vẫn phải đi ngoài 3 hoặc 4 lần.

Sau vài tháng, ông Trần bị sụt hơn 10 kg, kèm theo những cơn đau bụng dữ dội kéo dài. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, ông đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy trong tụy xuất hiện một khối u giảm tỷ trọng. Sau khi làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, ông được chẩn đoán mắc ung thư tụy.

Đáng tiếc, khối u đã di căn ra khoang bụng xung quanh nên không còn khả năng phẫu thuật. Chỉ chưa đầy một năm sau khi phát hiện bệnh, ông Trần đã qua đời. Trường hợp này trở thành lời cảnh báo cho nhiều người.

Ung thư tuyến tụy - "Vua của các loại ung thư" với tỷ lệ sống sót cực thấp

Ung thư tuyến tụy có lẽ là loại ung thư khó nhận biết nhất nhưng lại rất nguy hiểm. Nhiều người có thể bị suy giảm sức khỏe nhanh chóng và tử vong trong vòng một năm sau khi được chẩn đoán, đó là lý do ung thư tuyến tụy còn được gọi là "vua của các loại ung thư".

Điều này là do đặc điểm của sự tiến triển ung thư tuyến tụy. Nó không chỉ có tính ác tính cao mà còn tiến triển nhanh chóng và xâm lấn mạnh. Một khi di căn xảy ra, hầu như không có biện pháp can thiệp hiệu quả nào, và rất khó điều trị trực tiếp bằng phẫu thuật. Cơ hội thậm chí còn thấp hơn ở giai đoạn muộn. Nếu không được điều trị, hầu hết bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng một năm kể từ khi chẩn đoán.

Ngoài ra, tỷ lệ chẩn đoán sớm ung thư tuyến tụy chỉ là 5%. Vì các triệu chứng ban đầu không rõ ràng, gần như không thể phát hiện ở giai đoạn sớm. Ngay cả khi có các dấu hiệu bất thường, chúng cũng rất giống các bệnh lý khác của hệ tiêu hóa. Do đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn giữa hoặc muộn.

Bên canh đó, tuyến tụy nằm ở vị trí "đặc biệt", được bao quanh bởi các cơ quan khác, khiến việc phát hiện các bất thường bằng xét nghiệm thông thường trở nên khó khăn.

Một đặc điểm khác của ung thư tuyến tụy là tốc độ tiến triển nhanh. Hơn 90% tế bào tụy có thể mang các đột biến liên quan đến ung thư, làm suy giảm khả năng ức chế khối u và thúc đẩy sự phát triển nhanh của tế bào ác tính. Khối u tụy còn có “vi môi trường khối u” đặc biệt giúp bảo vệ tế bào ung thư khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch và thuốc điều trị.

Theo Tencent News, bác sĩ Phương Lộ, Trưởng khoa Ngoại Gan Mật Tụy tại Bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Nam Xương (Trung Quốc), giải thích nhiều bệnh nhân ung thư tuyến tụy gặp phải các dấu hiệu sớm của bệnh như đau bụng, sụt cân và vàng da. Tuy nhiên, vì các triệu chứng này tương tự như các bệnh về đường tiêu hóa, họ hiếm khi nghĩ rằng mình có vấn đề với tuyến tụy. Đến khi chẩn đoán được nguyên nhân thực sự, thường thì đã quá muộn.

Những bất thường khi đi vệ sinh cần được chú ý vì có thể cảnh báo sớm ung thư thường bị bỏ qua. Ảnh: Everlywell.

Ba triệu chứng bất thường sau ăn

Các triệu chứng ban đầu của ung thư tuyến tụy thường bị nhầm lẫn với các vấn đề về dạ dày, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội điều trị tối ưu. Trên thực tế, phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh. Đặc biệt, nếu gặp phải 3 bất thường này sau bữa ăn, bạn nên cảnh giác với khả năng mắc ung thư tuyến tụy.

Đau bụng và tiêu chảy

Ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu cũng có thể gây đau bụng, nhưng cơn đau này khác với đau bụng do các vấn đề về dạ dày. Đau bụng do ung thư tuyến tụy không liên quan đến chế độ ăn uống, thường không rõ vị trí, dữ dội hơn và lan xuống vùng lưng dưới, nặng hơn khi nằm xuống.

Tiêu chảy cũng là triệu chứng sớm phổ biến của ung thư tuyến tụy. Điều này chủ yếu là do ung thư ảnh hưởng đến sự tiết amylase và lipase, ngăn cản cơ thể phân giải đúng cách tinh bột và chất béo đã ăn vào, do đó dễ dẫn đến tiêu chảy.

Cảm thấy buồn nôn sau khi ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ

Tuyến tụy tham gia vào quá trình tiêu hóa chất béo và protein trong cơ thể người. Khi tuyến tụy bị ung thư, chức năng này của nó có thể bị suy giảm, dẫn đến buồn nôn và khó chịu sau khi ăn các thực phẩm nhiều chất béo.

Rối loạn nhu động ruột

Nếu bạn nhận thấy phân thường xuyên có cảm giác nhờn, và có một lớp màng dầu nổi trên bề mặt nước sau mỗi lần đi đại tiện, điều đó cho thấy chất béo trong cơ thể không được chuyển hóa bình thường. Đây là một trong những biểu hiện quan trọng của tổn thương tuyến tụy.

Ngoài ra, "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tụy (2022)" do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành cũng nêu ra 2 triệu chứng rõ ràng khác của ung thư tuyến tụy:

Hiện tượng sụt cân và mệt mỏi: Theo thống kê, 80-90% bệnh nhân ung thư tuyến tụy bị sụt cân đáng kể trong thời gian ngắn do tiết dịch tụy không đủ, khiến họ không thể tiêu hóa và hấp thụ thức ăn bình thường. Kết quả là, họ dễ bị mệt mỏi và suy nhược.

Vàng da là triệu chứng chủ yếu do tắc nghẽn đường ra của ống dẫn mật gây ra.