5 dấu hiệu 'báo động đỏ' gan đang bị tàn phá

Khi gan bắt đầu suy yếu, cơ thể không biểu hiện rầm rộ mà thường xuất hiện những thay đổi âm thầm, tiến triển dần theo thời gian.

Vàng mắt có thể là dấu hiệu của các bệnh viêm gan nặng, xơ gan. Ảnh: Dreamstime.

Gan là "nhà máy hóa chất" khổng lồ, đảm nhiệm hàng loạt chức năng sống còn như chuyển hóa dinh dưỡng, lọc độc tố, hỗ trợ miễn dịch và tham gia vào quá trình đông máu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ quan dễ bị tổn thương nhất trước lối sống hiện đại, dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, viêm gan siêu vi, xơ gan và ung thư gan.

Theo Medical News Today, việc nhận biết sớm những thay đổi này có thể giúp phát hiện bệnh gan trước khi tiến triển nặng.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da và vàng mắt (củng mạc mắt) là những chỉ dấu lâm sàng điển hình nhất cho thấy chức năng gan đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Hiện tượng này xảy ra khi các loại virus viêm gan (đặc biệt là B và C) tấn công ồ ạt, gây viêm và phá hủy tế bào gan, khiến hệ thống thải độc bị đình trệ. Khi đó, gan không còn khả năng tiếp nhận và chuyển hóa bilirubin - một sắc tố mật sinh ra từ quá trình phân hủy hồng cầu.

Thay vì được đào thải, lượng bilirubin dư thừa sẽ lắng đọng tại niêm mạc, khiến lòng trắng mắt ngả vàng rõ rệt và làn da dần chuyển sang sắc tố sẫm đặc trưng. Tình trạng này thường đi kèm với nước tiểu sẫm màu (như nước trà đặc) và phân nhạt màu do dịch mật không được lưu thông đúng cách. Đáng lưu ý, đây có thể là tín hiệu cảnh báo sớm nhưng cũng có khi chỉ "phát hỏa" khi gan đã chịu tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là xơ hóa.

Mệt mỏi kéo dài

Mệt mỏi và suy nhược kéo dài là một biểu hiện rất phổ biến nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Khi gan suy yếu, cơ thể không còn chuyển hóa và dự trữ năng lượng hiệu quả như trước, khiến người bệnh luôn trong trạng thái uể oải, thiếu sức sống. Ngay cả khi ngủ đủ giấc hoặc không làm việc nặng, cảm giác mệt vẫn không cải thiện. Đồng thời, tình trạng viêm mạn tính trong bệnh gan cũng góp phần khiến cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn, dẫn đến yếu cơ và giảm khối cơ theo thời gian.

Sưng phù tay, chân và bụng

Sưng phù và tích tụ dịch trong cơ thể là dấu hiệu cho thấy gan không còn duy trì được cân bằng dịch và protein như bình thường. Dễ nhận thấy nhất là bụng to dần lên do dịch tích tụ trong ổ bụng, còn gọi là cổ trướng. Người bệnh thường cảm thấy căng tức, nặng bụng, ăn nhanh no và khó vận động.

Bên cạnh đó, chân và mắt cá chân cũng có thể bị phù, đặc biệt vào cuối ngày. Những thay đổi này không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn phản ánh tình trạng bệnh gan đã tiến triển, thường liên quan đến xơ gan.

Bầm tím da

Dễ chảy máu và bầm tím là dấu hiệu cho thấy gan đã ảnh hưởng đến hệ thống đông máu. Bình thường, gan sản xuất nhiều yếu tố cần thiết giúp máu đông lại khi có tổn thương. Khi chức năng này suy giảm, người bệnh có thể dễ bị bầm tím dù va chạm nhẹ, chảy máu cam kéo dài hoặc chảy máu chân răng không rõ nguyên nhân. Ở giai đoạn nặng hơn, người bệnh có thể xảy ra xuất huyết tiêu hóa, biểu hiện bằng nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Lơ mơ, khó tập trung

Khi chức năng thải độc suy giảm, các chất độc trong cơ thể, đặc biệt là amoniac, có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Người bệnh có thể bắt đầu bằng cảm giác lơ mơ, khó tập trung, hay quên hoặc thay đổi tính tình mà không rõ lý do.

Những hạnh động đơn giản như viết, cầm nắm cũng trở nên vụng về hơn. Nếu tình trạng tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện run tay, nói ngọng, mất định hướng thời gian, không gian, thậm chí rơi vào trạng thái lú lẫn nặng hoặc hôn mê.