Vì sao một đứa trẻ bướng bỉnh, không nghe lời?

Trẻ không phải lúc nào cũng chống đối chỉ để "làm khó" cha mẹ. Việc tìm ra nguyên nhân sâu xa có thể giúp phụ huynh tìm được cách xử lý phù hợp và hiệu quả hơn.

Một đứa trẻ không nghe lời có thể phản đối yêu cầu của cha mẹ hoặc dùng sự chống đối để kiểm soát tình huống. Đây là vấn đề phổ biến mà nhiều phụ huynh gặp phải trong quá trình nuôi dạy con. Tuy nhiên, việc xử lý cảm xúc và hành vi của trẻ trong giai đoạn phát triển không dễ dàng.

Nguyên nhân khiến trẻ không nghe lời

Theo Mom Junction, có thể có nhiều lý do dẫn đến việc trẻ không vâng lời. Thay vì trừng phạt hoặc mắng mỏ trẻ, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân chính và biết cách kỷ luật trẻ đúng cách.

Thường xuyên bị từ chối hoặc bất đồng

Nếu cha mẹ liên tục nói "không" với con, trẻ có thể hình thành tâm lý phản kháng, nổi loạn. Những bất đồng kéo dài khiến trẻ cảm thấy mình không được lắng nghe, muốn làm ngược lại để khẳng định bản thân. Điều này dần khiến trẻ trở nên chống đối, bất trị.

Quy tắc không rõ ràng

Nhiều cha mẹ đặt ra giới hạn nhưng không giải thích lý do phía sau. Trẻ cần hiểu vì sao mình phải tuân theo quy định. Chẳng hạn, thay vì chỉ nói "không được ăn đồ ăn vặt", cha mẹ nên giải thích rằng ăn quá nhiều đồ không lành mạnh có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Gắn nhãn cho trẻ

Những câu như "con hư quá", "con bướng bỉnh", "con thật lì lợm" có thể khiến trẻ tin rằng đó là tính cách của mình và hành xử theo hướng tiêu cực hơn. Ngược lại, nếu luôn được gắn mác là "giỏi nhất", trẻ có thể nghĩ rằng mình không bao giờ được phép mắc sai lầm. Khi không đạt kết quả như kỳ vọng, điều đó dễ ảnh hưởng đến lòng tự trọng và dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát.

Môi trường gia đình tiêu cực

Những cuộc cãi vã, la hét hoặc thiếu tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ. Trẻ thường học theo cách cư xử của người lớn xung quanh. Môi trường tiêu cực sẽ in sâu vào tâm trí thanh thiếu niên, và cuối cùng, chúng có thể trở nên bất trị.

Trẻ bướng bỉnh, không nghe lời thường do nhiều yếu tố tác động. Ảnh: Shutterstock.

Hậu quả khi trẻ thường xuyên chống đối

Hành vi bướng bỉnh cần được giải quyết từ sớm. Nếu không được kiểm soát, hành vi đó có thể khiến trẻ phát triển những đặc điểm tính cách sau đây:

Tính kiêu ngạo, thích đòi hỏi

Tính kiêu ngạo thường xuất hiện khi trẻ cảm thấy mình có quyền được ưu tiên hoặc cho rằng bản thân vượt trội hơn người khác.

Hay nói dối để đạt mục đích

Khi không muốn nghe lời, trẻ thường tìm nhiều lý do nói dối để né tránh tình huống hoặc đạt được điều mình muốn.

Thiếu tôn trọng người lớn

Nếu cha mẹ nhiều lần bỏ qua hành vi không nghe lời, trẻ có thể dần phớt lờ những lời nhắc nhở và không còn tôn trọng các quy tắc hay cảnh báo từ người lớn.

Bướng bỉnh, khó hợp tác

Nếu cha mẹ thường xuyên quát mắng, trẻ cũng dễ nổi cơn ăn vạ, phản ứng tiêu cực và ngày càng cứng đầu hơn theo thời gian.

Có hành vi gây tổn thương người khác

Khi cảm thấy bị tổn thương hoặc không hài lòng, trẻ có thể trở nên thô bạo và cư xử không hòa nhã với anh chị em hoặc bạn bè.

Cha mẹ cần làm gì?

Thể hiện sự tức giận bộc phát đối với trẻ em không phải là giải pháp đúng đắn. Nó có thể làm trầm trọng thêm vấn đề và trẻ có thể phản ứng thiếu tôn trọng hơn. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với một đứa trẻ cứng đầu và không vâng lời, dưới đây là một số nguyên tắc để nhớ:

Cha mẹ cần giải thích rõ lý do cho trẻ biết giới hạn và hậu quả của hành vi sai.

Nếu trẻ liên tục lặp lại hành vi sai, cha mẹ cần đưa ra hậu quả phù hợp và thực hiện nhất quán.

Không nên thay đổi quy tắc tùy lúc hoặc bỏ qua hành vi xấu chỉ vì đang đi chơi hay ngày nghỉ.

Cha mẹ nên kết nối cảm xúc với con để hiểu nguyên nhân của sự chống đối.

Cho trẻ lựa chọn. Trẻ thường hợp tác hơn khi cảm thấy mình có quyền quyết định.

Khen ngợi hoặc thưởng nhỏ khi trẻ cư xử tốt có thể khuyến khích trẻ tiếp tục hành vi tích cực.

Hãy nói cụ thể và trực tiếp thay vì dùng những điều kiện mơ hồ.