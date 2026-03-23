Cản chó nhà cắn nhau, người đàn ông vội vã đến Viện Pasteur TP.HCM

Các cơ sở tiêm chủng tại TP.HCM ghi nhận lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tăng mạnh. Có ngày số người đến tiêm cao gấp 3-4 lần so với thời điểm bình thường.

Anh Bình tiêm mũi vaccine dại thứ 3. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Những ngày đầu tháng 3, khu vực tiêm chủng tại Viện Pasteur TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, khu vực đăng ký và phòng chờ đã có khá đông người dân đến làm thủ tục, ngồi chờ đến lượt khám sàng lọc hoặc tiêm vaccine.

Không khí tại đây khá đa dạng, có người đến để hoàn tất mũi tiêm phòng dại sau khi bị chó cắn, có phụ huynh đưa con nhỏ đến xét nghiệm dị ứng, cũng có người trẻ chủ động tiêm các loại vaccine phòng bệnh theo tư vấn của bác sĩ.

Bị chó cắn khi can ngăn hai con đánh nhau

Trong dòng người đến tiêm buổi sáng có anh Bình (47 tuổi), sống trên đường Lý Chính Thắng (TP.HCM). Anh cho biết hôm nay mình đến để tiêm nhắc lại mũi vaccine phòng dại thứ 3 theo lịch hẹn. Trước đó vài ngày, anh bị chó của nhà hàng xóm cắn khi đang cố gắng can ngăn hai con chó đánh nhau.

Theo lời anh Bình, sự việc xảy ra vào khoảng tối ngày 26/2. Khi đó con chó của gia đình anh chạy ra ngoài đúng lúc nhà hàng xóm mở cửa, khiến hai con chó lao vào cắn nhau. Thấy vậy, anh Bình chạy vào can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, con chó của hàng xóm bất ngờ quay sang tấn công.

"Con chó không quá to nhưng cũng không nhỏ, khoảng 3-4 tuổi, nặng chừng 15-16 kg", anh Bình kể.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trước khi đến cơ sở tiêm chủng, anh Bình đã tự xử lý vết thương tại nhà. Vì vết thương chỉ sượt ngoài da nên anh không đến trạm y tế để xử lý thêm mà chủ động đi tiêm phòng.

Sau khi tiêm mũi đầu tiên, anh Bình cho biết có cảm giác hơi mệt và nhức đầu nhẹ. Tuy nhiên, hai mũi sau thì cơ thể hoàn toàn bình thường. Trước khi đi tiêm, anh Bình cũng từng nghe nhiều người nói rằng vaccine phòng dại có thể ảnh hưởng đến thần kinh nên ban đầu khá lo lắng. Tuy nhiên, nhân viên y tế đã giải thích rằng các loại vaccine hiện nay là thế hệ mới nên không gây ảnh hưởng như những lo ngại trước đây.

Cũng trong buổi sáng, Đinh Minh Dũng, học sinh lớp 12, đến cơ sở tiêm chủng để tiêm vaccine HPV theo lịch hẹn. Dũng cho biết hôm nay là mũi tiêm thứ hai trong phác đồ. Trước đây, Dũng biết vaccine HPV thường được nhắc đến nhiều ở nữ giới. Tuy nhiên, việc đi tiêm lần này là do gia đình chủ động sau khi mẹ em đi khám và được bác sĩ tư vấn.

“Mẹ em đi khám bác sĩ, bác sĩ cũng khuyên là giới của mình nên chích nên mẹ cho em đi tiêm luôn”, Dũng nói.

Nam sinh cho biết không thấy ngại khi tiêm vaccine HPV dù loại này thường được nhắc đến nhiều ở nữ giới, bởi em xem đây là cách phòng bệnh cho bản thân.

Anh Long điền thông tin đăng ký xét nghiệm dị ứng cho con. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Tại khu vực chờ khám, anh Long (43 tuổi) đưa con đến thực hiện xét nghiệm dị ứng. Theo anh, trước đây bé từng xét nghiệm một lần vào dịp Tết năm ngoái. Gần đây bé thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng nổi ban đỏ nên gia đình quyết định đưa đi kiểm tra lại để xác định nguyên nhân.

Gia đình anh sống ở Bình Dương nhưng sáng nay vẫn đưa con lên TP.HCM để làm xét nghiệm. Anh cho biết đã tìm hiểu thông tin trên mạng trước khi quyết định đưa bé đi kiểm tra. Để sắp xếp việc này, anh cũng phải tạm nghỉ làm trong buổi sáng. Lần xét nghiệm trước đây có chi phí khoảng 900.000 đồng.

Đầu năm, số người tiêm phòng dại tăng

Theo TS.BS Nguyễn Minh Ngọc, Điều hành Phòng khám tiêm chủng,Viện Pasteur TP.HCM trong và sau Tết Nguyên đán, lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tại Viện thường có xu hướng tăng rõ rệt so với thời điểm bình thường.

Bác sĩ Ngọc cho biết vào những ngày cao điểm, số người đến tiêm có thể tăng gấp đôi, thậm chí có ngày tăng gấp 3-4 lần. Nhóm đến tiêm khá đa dạng, từ trẻ em, người trưởng thành đến người lớn tuổi.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc nước bọt của động vật mắc bệnh, thường gặp nhất là chó và mèo. Khi virus đã xâm nhập vào cơ thể và xuất hiện triệu chứng, bệnh gần như không thể điều trị và tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%.

Theo bác sĩ Ngọc, vì tính chất nguy hiểm của bệnh nên người dân tuyệt đối không được chủ quan khi bị động vật cắn hoặc cào. Ngay sau khi bị phơi nhiễm, cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Ngoài ra, bác sĩ Ngọc cũng khuyến cáo người dân cần tiêm phòng dại cho chó, mèo nuôi trong gia đình, không thả rông vật nuôi và hạn chế tiếp xúc với động vật lạ để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.