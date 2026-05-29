Mẹ sững sờ khi phát hiện giun trong tã con gái 14 tháng tuổi

Hai bệnh nhi tại New Zealand được xác định nhiễm giun đũa sau nhiều ngày đau bụng, tiêu chảy. Một trường hợp đào thải con giun dài tới 16 cm.

Hai trẻ nhỏ tại New Zealand vừa được xác định nhiễm giun đũa dù chưa từng ra nước ngoài, làm dấy lên lo ngại về khả năng ký sinh trùng này đang âm thầm lây truyền trong cộng đồng. Thông tin được đăng tải trên số mới nhất của Tạp chí Y khoa New Zealand.

Các bác sĩ tham gia nghiên cứu cho rằng những trường hợp này có thể cho thấy tình trạng lây nhiễm giun đũa trong nước đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được phát hiện đầy đủ. Nguồn lây được nghi ngờ liên quan đến lợn nuôi tại các trang trại và đất bị ô nhiễm bởi trứng giun.

Hình ảnh giun đũa của các bệnh nhi. Ảnh: Tạp chí Y khoa New Zealand.

Theo báo cáo, hai bệnh nhi đều sống tại khu vực nông thôn thuộc vùng Northland (Đảo Bắc), trong môi trường gắn liền với hoạt động chăn nuôi. Dù không trực tiếp tiếp xúc với lợn, các em thường xuyên chơi đùa và tiếp xúc với đất quanh trang trại, nơi có nuôi cả bò và lợn.

Một trường hợp là bé gái 14 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện vì tiêu chảy. Khoảng một tháng sau, người mẹ bàng bàng khi phát hiện một con giun dài trong tã của con. Trường hợp còn lại là bé gái 3 tuổi nhập viện do đau bụng và tiêu chảy, sau đó cũng đào thải một con giun đũa ra ngoài cơ thể. Cả hai bệnh nhi đều được điều trị bằng mebendazole - loại thuốc tẩy giun thường được sử dụng trong điều trị các bệnh ký sinh trùng đường ruột.

Hình ảnh được công bố trong báo cáo cho thấy con giun được lấy ra khỏi cơ thể một bệnh nhi dài tới 16 cm, có màu vàng nâu, thân hình trụ với các vân ngang rõ rệt và cấu trúc miệng đặc trưng của giun đũa trưởng thành.

Theo các chuyên gia, giun đũa không phải bệnh ký sinh trùng phổ biến tại New Zealand. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận trước đây thường liên quan đến người từng du lịch hoặc sinh sống tại các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi điều kiện môi trường thuận lợi cho ký sinh trùng phát triển.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là cả hai bệnh nhi đều chưa từng rời khỏi New Zealand. Vì vậy, các bác sĩ nhận định đây nhiều khả năng là những ca nhiễm ký sinh trùng có nguồn gốc trong nước. Giun đũa lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa khi con người vô tình nuốt phải trứng giun có trong đất, nước hoặc thực phẩm bị ô nhiễm. Nếu không rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với đất hoặc ăn phải thực phẩm chưa được vệ sinh kỹ, trứng giun có thể đi vào cơ thể.

Sau khi được nuốt vào, trứng giun nở thành ấu trùng trong ruột non. Ấu trùng tiếp tục xuyên qua thành ruột, theo dòng máu đến phổi rồi di chuyển lên đường hô hấp. Sau đó, chúng được nuốt trở lại xuống đường tiêu hóa và phát triển thành giun trưởng thành trong ruột.

Nhóm nghiên cứu cho biết hiện có một loài giun đũa chủ yếu ký sinh ở người và một loài thường gặp ở lợn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy hai loài này có thể lây nhiễm chéo giữa người và động vật.

Do các đàn lợn tại New Zealand đã được ghi nhận mang loại ký sinh trùng tương tự, các nhà nghiên cứu cho rằng đất tại khu vực trang trại có thể là mắt xích quan trọng trong chuỗi lây truyền. Trứng giun theo phân động vật phát tán ra môi trường, tồn tại trong đất trong thời gian dài và có thể xâm nhập vào cơ thể người khi tiếp xúc.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên nghĩ đến khả năng nhiễm ký sinh trùng khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa không rõ nguyên nhân. Để phòng ngừa nhiễm giun đũa và các bệnh ký sinh trùng khác, người dân cần rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với đất, vệ sinh thực phẩm trước khi ăn và sử dụng nguồn nước sạch, an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.