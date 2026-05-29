TP.HCM phát hiện 12 con heo mổ lậu, 620 con vịt không kiểm dịch

Lực lượng chức năng TP.HCM phát hiện điểm giết mổ heo trái phép với 12 con heo cùng 1,2 tấn thịt thành phẩm, đồng thời chặn xe chở 620 con vịt không giấy kiểm dịch.

Số con heo mổ lậu bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM.

Ngày 29/5, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết các lực lượng liên ngành đang tiếp tục xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển, giết mổ động vật trái phép trên địa bàn.

Theo đó, trong đêm 28/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tổ chức kiểm tra hoạt động vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh vào TP.HCM qua tuyến xa lộ Hà Nội.

Từ 19h, tổ công tác lập chốt trên xa lộ Hà Nội, đoạn đối diện khu du lịch Suối Tiên, hướng từ TP Đồng Nai vào TP.HCM để kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.

Đến khoảng 22h, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe tải biển số 67H-011... do ông T.V.Q. (47 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển. Qua kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 620 con vịt với tổng trọng lượng khoảng 2,2 tấn.

Tài xế khai nhận vận chuyển số vịt từ Đồng Nai về khu vực huyện Hóc Môn cũ để tiêu thụ. Tuy nhiên, toàn bộ lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh và cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vận chuyển động vật không có giấy kiểm dịch. Đồng thời, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm và thực hiện kiểm dịch lại toàn bộ lô vịt.

Trong sáng 29/5, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 phối hợp UBND và Công an phường Thới An kiểm tra, phát hiện một điểm giết mổ heo trái phép trên địa bàn.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở giết mổ heo. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 10 con heo sống và 2 con đang được giết mổ. Tổng lượng thịt thành phẩm ước tính khoảng 1,2 tấn. Các mẫu xét nghiệm đã được lấy để phục vụ công tác kiểm tra dịch bệnh.

Toàn bộ số heo sau đó được đưa về lưu giữ tại Trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, các đợt kiểm tra được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh động vật xâm nhập vào thành phố, đồng thời kiểm soát chặt nguồn thực phẩm cung cấp ra thị trường.