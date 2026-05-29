Một xã ở TP.HCM khám sức khỏe khởi đầu cho trẻ dưới 2 tuổi

Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên đã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên tổ chức khám sức khỏe cho trẻ dưới 24 tháng tuổi trên địa bàn.

Bác sĩ kiểm tra tim phổi và đánh giá sức khỏe hô hấp cho trẻ nhỏ.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030. Hoạt động góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ, từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và hướng tới mục tiêu 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được khám, sàng lọc, theo dõi, quản lý sức khỏe định kỳ theo kế hoạch đề ra, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ những năm đầu đời.

Quy trình khám cho trẻ được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn với nhiều nội dung đánh giá toàn diện. Trẻ được khai thác tiền sử bệnh, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tiêm chủng và đo các chỉ số tăng trưởng như cân nặng, chiều dài, vòng đầu. Đặc biệt, các bác sĩ còn chú trọng theo dõi sự phát triển tinh thần, vận động và thực hiện trắc nghiệm sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ.

Nhân viên y tế tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục khám cho trẻ.

Một điểm mới trong đợt khám này là toàn bộ kết quả khám của trẻ đều được cập nhật trực tiếp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu này sau đó được kết nối và tích hợp vào ứng dụng VNeID, giúp phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của con em mình theo vòng đời và làm căn cứ cho các đợt điều trị, can thiệp y tế sau này.

Theo kế hoạch của địa phương, từ nay đến hết ngày 30/6 các trạm y tế sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng khác như trẻ em dưới 18 tuổi không đi học hoặc chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025–2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý không lây nhiễm và bệnh lý chuyên khoa thường gặp mà còn là cơ hội để nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh.