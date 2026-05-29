Bác sĩ kinh ngạc phát hiện dị vật 'khủng' trong dạ dày bệnh nhân

Người đàn ông 67 tuổi đau bụng, đầy chướng kéo dài nhiều tuần. Bác sĩ phát hiện khối bã thức ăn kích thước lớn mắc kẹt trong dạ dày, gây loét.

Hình ảnh khối bã thức ăn kích thước lớn qua nội soi. Ảnh: BVCC.

Ngày 26/5, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết các bác sĩ khoa Nội tiêu hóa vừa nội soi can thiệp thành công, lấy khối bã thức ăn kích thước khoảng 4x6 cm trong dạ dày bệnh nhân L.M.N..

Theo người nhà, bệnh nhân đau âm ỉ vùng thượng vị suốt 3 tuần, thường xuyên đầy bụng, khó tiêu nên được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy trong dạ dày có khối bã thức ăn lớn, kết tụ cứng.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Quảng Đại, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, đánh giá khối bã đã tồn tại lâu ngày, có tính chất dai và rắn chắc, gây tổn thương loét tại vùng bờ cong nhỏ dạ dày. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa hoặc tắc ruột.

Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ tiến hành cắt nhỏ và lấy toàn bộ khối bã qua nội soi để tránh cho người bệnh phải trải qua ca phẫu thuật ngoại khoa phức tạp. Do khối bã có kích thước lớn và bám chắc, quá trình can thiệp đòi hỏi thao tác chính xác nhằm hạn chế tổn thương niêm mạc dạ dày.

Ê-kíp nội soi lấy khối bã thức ăn từ dạ dày cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Đại, bã thức ăn trong dạ dày thường gặp ở người cao tuổi nhai kém, mất răng hoặc người ăn nhiều thực phẩm chứa chất xơ khó tiêu như măng, quả hồng. Tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở bệnh nhân từng phẫu thuật dạ dày hoặc giảm tiết axit dạ dày.

Khối bã tích tụ lâu ngày có thể gây loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí dẫn đến tắc ruột nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Trước đây, nhiều trường hợp có khối bã lớn phải phẫu thuật để lấy ra ngoài. Tuy nhiên, với hệ thống nội soi hiện đại và dụng cụ can thiệp chuyên dụng, bác sĩ hiện có thể xử trí ngay trong một lần nội soi, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật xâm lấn.

Bác sĩ Đại khuyến cáo người dân nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, đầy chướng, chậm tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.