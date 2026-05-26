7 thực phẩm giàu vitamin C hơn cả cam

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa và bảo vệ sức khỏe làn da. Mọi người thường nghĩ đến cam như nguồn cung cấp vitamin C hàng đầu, với một quả cam trung bình cung cấp khoảng 70 mg. Tuy nhiên, thực tế có nhiều loại thực phẩm khác còn giàu vitamin C hơn cam. Dưới đây là 7 loại bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Ớt chuông

Theo The Healthsite, dù là ớt chuông đỏ, cam, vàng hay xanh, tất cả đều chứa lượng vitamin C rất dồi dào, đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khẩu phần 4 ounce (khoảng 3/4 quả ớt chuông lớn) ớt chuông xanh sống chứa 80 mg vitamin C; cùng lượng đó, ớt chuông vàng chứa 184 mg, ớt chuông đỏ chứa 142 mg và ớt chuông cam cung cấp 158 mg vitamin C.

Ngoài ra, ớt chuông còn chứa beta-carotene và chất chống oxy hóa, tốt cho mắt và da.

Kiwi

Theo Eating Well, quả kiwi tuy nhỏ lại ngon và chứa nhiều dưỡng chất. Loại trái cây có vị chua này được xem là "kho vitamin C di động", có lợi cho hệ miễn dịch, làn da và tim mạch. Chỉ một quả kiwi lớn - nhỏ hơn một quả cam cỡ trung bình - đã cung cấp khoảng 84 mg vitamin C.

Ngoài ra, kiwi cũng chứa nhiều chất xơ và vitamin K, giúp tiêu hóa và xương chắc khỏe. Vì thế, đây là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn nhẹ lành mạnh hoặc dùng để làm sinh tố xanh vào buổi sáng.

Ổi

Bạn có biết ổi là một trong những nguồn vitamin C tự nhiên cao hàng đầu? Các chuyên gia cho biết chỉ một khẩu phần ổi đã chứa lượng vitamin C nhiều hơn gấp đôi so với cam. Không chỉ vậy, loại trái cây nhiệt đới này còn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và kali, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe tổng thể.

Ổi có thể ăn sống hoặc chấm cùng các loại gia vị như muối, tiêu hay ớt cay. Ngoài ra, loại quả này cũng ít calo nên được xem là lựa chọn phù hợp cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc ăn kiêng.

Ổi là một trong những thực phẩm giàu vitamin C số một. Ảnh: Dreamstime.

Dâu tây

Dâu tây tươi không chỉ ngon và còn rất giàu dinh dưỡng. Loại quả này chứa nhiều vitamin C và polyphenol chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe da và tim mạch. Trong 100 gram dâu tây cung cấp khoảng 85 mg vitamin C.

Ngoài ra, dâu tây cũng chứa ít calo, ít carbohydrate và đường hơn nhiều loại trái cây khác, nên phù hợp với chế độ ăn lành mạnh. Bổ sung dâu tây vào bữa sáng hoặc sinh tố, sữa chua sẽ giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch.

Bông cải xanh

Bông cải xanh cũng là một trong những loại rau cực bổ dưỡng, không chỉ giàu vitamin C mà còn cung cấp vitamin K, folate và chất xơ. 100 gram bông cải xanh nấu chín có thể cung cấp khoảng 89 mg vitamin C. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tăng cường sức khỏe tổng thể.

Dứa (thơm)

Dứa là loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều vitamin C, giúp hỗ trợ tiêu hóa nhờ enzyme bromelain. Theo USDA, một cốc dứa tươi cắt khối chứa khoảng 79 mg vitamin C - lượng đủ để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dứa đóng hộp chứa ít vitamin C hơn đáng kể so với dứa tươi. Theo USDA, một cốc dứa đóng hộp chỉ cung cấp khoảng 17 mg vitamin C.

Ngoài vitamin C, dứa còn giúp hỗ trợ xương chắc khỏe và thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa.

Đu đủ

Một trái cây nhiệt đới khác có hàm lượng vitamin C cao hơn cam là đu đủ. Một khẩu phần đu đủ (nửa quả) cung cấp khoảng 94 mg vitamin C, đủ đáp ứng nhu cầu hầng ngày của phần lớn mọi người, giúp cải thiện hệ miễn dịch và làm sáng da. Trái cây ngọt tự nhiên này cũng giàu vitamin A, folate và các enzyme papain hỗ trợ tiêu hóa.