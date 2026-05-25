Nắng ban ngày như 'thiêu đốt', tối bật máy lạnh bao nhiêu độ?

Thời tiết nóng cực đoan khiến nhu cầu dùng máy lạnh tăng mạnh. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ quá lớn dễ gây rối loạn thân nhiệt, chóng mặt, đột quỵ.

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C. Một số khu vực vượt ngưỡng 39 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C, Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C hay Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C.

Dự báo trong hai ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trong bối cảnh nền nhiệt ngoài trời tăng cực đoan, máy lạnh (điều hòa) trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình.

Lưu ý khi bật quá lạnh

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cơ thể con người luôn có cơ chế điều hòa để duy trì thân nhiệt ổn định. Khi thời tiết nóng bức, cơ thể sẽ giãn mạch và tiết nhiều mồ hôi để làm mát. Tuy nhiên, quá trình này khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, nhịp tim tăng và huyết áp dễ biến động.

Việc đổ mồ hôi liên tục cũng khiến cơ thể mất nước và điện giải. Nếu không được bù kịp thời, thể tích máu sẽ giảm, máu trở nên cô đặc, lưu thông kém, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch.

Không chỉ vậy, nhiệt độ quá cao còn có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Khi trung khu điều nhiệt bị quá tải, cơ thể có thể rơi vào trạng thái sốc nhiệt với thân nhiệt tăng cao bất thường, gây tổn thương não, tim và thận nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Hoàng cũng lưu ý môi trường nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển mạnh. Thực phẩm dễ ôi thiu, không khí dễ ô nhiễm, muỗi sinh sôi nhanh hơn, kéo theo nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm mùa hè.

"Nắng nóng không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo ra hàng loạt thay đổi sinh lý và môi trường bất lợi cho sức khỏe", ông nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Hoàng, máy lạnh giúp làm mát nhanh nhưng thói quen hạ nhiệt độ quá thấp ngay khi bước vào phòng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường ngoài trời và trong phòng khiến cơ thể khó thích nghi khi di chuyển liên tục giữa hai không gian. Điều này dễ gây chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn thân nhiệt, thậm chí làm tăng nguy cơ sốc nhiệt.

Chuyên gia khuyến cáo nhiệt độ điều hòa phù hợp nên duy trì ở mức 25-27 độ C.

"Để nhiệt độ quá thấp không chỉ tốn điện mà còn tạo ra mức chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong phòng và ngoài trời, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi ra vào phòng điều hòa", bác sĩ Hoàng nói.

Ngoài nguy cơ sốc nhiệt, việc lạm dụng điều hòa còn kéo theo nhiều vấn đề khác.

Đầu tiên là chất lượng không khí trong phòng kín. Nếu sử dụng điều hòa liên tục mà không thông gió, nồng độ CO₂ tăng lên khiến không khí trở nên ngột ngạt. Người ở trong phòng dễ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và giảm khả năng tập trung.

Bên cạnh đó, điều hòa khiến không khí khô hơn, làm mất độ ẩm tự nhiên của da và niêm mạc. Hệ quả là da khô ráp, mắt kích ứng, niêm mạc mũi họng bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo việc không vệ sinh điều hòa định kỳ có thể khiến bụi bẩn, nấm mốc tích tụ trong máy. Khi hoạt động, các tác nhân này phát tán vào không khí, làm tăng nguy cơ dị ứng và viêm đường hô hấp.

Một nguy cơ khác thường bị bỏ qua là để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt khi ngủ. Điều này có thể gây liệt dây thần kinh mặt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và thẩm mỹ.

5 nguyên tắc bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh trong những ngày nắng nóng cực đoan, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo người dân cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.

Thứ nhất, chủ động bù nước. Mọi người nên uống nước đều trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống nhằm duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Thứ hai, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người dân nên tránh ra ngoài vào thời điểm nắng gắt và điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý để cơ thể thích nghi tốt hơn.

Thứ ba, tắm rửa đúng cách. Không nên tắm ngay sau khi vừa đi nắng về hoặc khi cơ thể còn đổ nhiều mồ hôi. Cần nghỉ ngơi, lau khô người trước khi tắm để tránh sốc nhiệt.

Thứ tư, sử dụng thuốc an toàn. Người dân không nên tự ý truyền dịch hoặc dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Cuối cùng, chúng ta cần đặc biệt chú ý bảo vệ các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Việc theo dõi sát các dấu hiệu bất thường giúp phát hiện sớm và xử trí kịp thời các tình huống nguy hiểm.

Theo bác sĩ Hoàng, chỉ cần duy trì những nguyên tắc đơn giản này, nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe trong mùa nắng nóng sẽ giảm đáng kể.