Dịch Ebola: Ấn Độ ban hành cảnh báo đi lại tới 3 quốc gia châu Phi

Ngoài cảnh báo đi lại tới CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan, Ấn Độ yêu cầu người đang sinh sống hoặc di chuyển tại khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn y tế sở tại.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng nhằm tránh lây nhiễm Ebola tại Mongbwalu, tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 24/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 24/5, Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đi lại đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát Ebola hiện nay là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng.

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ khuyến cáo công dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới ba quốc gia trên, đồng thời yêu cầu những người đang sinh sống hoặc di chuyển tại khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn y tế sở tại và nâng cao biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, ngày 21/5, New Delhi đã siết chặt công tác kiểm tra y tế đối với hành khách đến hoặc quá cảnh từ các vùng có dịch Ebola. Ấn Độ cho biết đến nay chưa ghi nhận ca mắc nào liên quan tới chủng Bundibugyo của virus Ebola.

Cùng với các biện pháp phòng dịch trong nước, Ấn Độ cũng đã gửi đợt viện trợ y tế khẩn cấp đầu tiên gồm vật tư y tế và thiết bị bảo hộ tới Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi. Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar khẳng định New Delhi cam kết phối hợp với Liên minh châu Phi hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh.

WHO ngày 23/5 cảnh báo thế giới vẫn dễ tổn thương trước các bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, trong bối cảnh virus Ebola và Hanta đang bùng phát. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các đợt dịch gần đây cho thấy nguy cơ toàn cầu từ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vẫn rất lớn.

Theo giới chức y tế châu Phi, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan nhanh với khoảng 867 ca nghi nhiễm và 204 ca không qua khỏi. Uganda cũng ghi nhận các ca nhiễm là bệnh nhân tới từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus từ dơi mang mầm bệnh gây ra, lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể người hoặc động vật nhiễm bệnh. Chủng Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Cùng ngày, Quỹ Gates công bố khoản tài trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 15 triệu USD nhằm hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát chủng Bundibugyo đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Nguồn lực sẽ được triển khai thông qua các tổ chức y tế uy tín đang trực tiếp hoạt động tại thực địa.

Khoản hỗ trợ được phân bổ với mục tiêu đưa nguồn lực đến gần nhất với các quốc gia và cộng đồng chịu tác động. Trong đó, 5 triệu USD dành cho CDC châu Phi nhằm tăng cường điều phối khu vực, triển khai lực lượng phản ứng nhanh và giám sát dịch xuyên biên giới; 5 triệu USD hỗ trợ Văn phòng Khu vực châu Phi của WHO (WHO AFRO) trong các hoạt động tuyến đầu tại các quốc gia bị ảnh hưởng; 5 triệu USD dành cho Trụ sở WHO để phục vụ công tác mua sắm khẩn cấp, xét nghiệm chẩn đoán và hậu cần cho các vật tư thiết yếu phục vụ chống dịch.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Quỹ Gates cũng thúc đẩy sự phối hợp giữa CDC châu Phi và WHO AFRO thông qua Kế hoạch Hành động Khẩn cấp Chung (JEAP) - cơ chế nhằm tăng cường tính thống nhất trong phản ứng y tế khẩn cấp.

Theo quỹ này, đợt bùng phát hiện nay cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp đồng bộ, giúp các quốc gia nhận được hỗ trợ kịp thời thay vì các nỗ lực rời rạc, thiếu liên kết.

Quỹ Gates cho biết vẫn tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và công nghệ chẩn đoán, trong đó có các chương trình thông qua Liên minh Đổi mới Sẵn sàng ứng phó Dịch bệnh (CEPI). Tuy nhiên, do hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được phê duyệt cho chủng Bundibugyo, ưu tiên cấp bách hiện nay là phát hiện sớm ca bệnh, tăng cường các biện pháp y tế cộng đồng, bảo vệ lực lượng tuyến đầu và nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm.