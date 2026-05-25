16 triệu dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí ra sao?

TP.HCM đang xây dựng đề án khám sức khỏe toàn dân từ năm nay, trong đó nhiều nhóm như trẻ em, sinh viên, lao động tự do và người cao tuổi được ngân sách chi trả.

Người từ 18 tuổi trở lên ở TP.HCMsẽ được khám tổng quát gồm khai thác tiền sử bệnh, đo chỉ số cơ thể, khám chuyên khoa và thực hiện một số xét nghiệm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Ngày 25/5, lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM về công tác khám sức khỏe toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế TP.HCM trình dự thảo Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Đề án hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời quản lý sức khỏe theo vòng đời trên nền tảng dữ liệu số.

Theo dự thảo, TP.HCM hiện có khoảng 16 triệu dân với tốc độ đô thị hóa cao, mô hình bệnh tật thay đổi nhanh. Thành phố có mạng lưới y tế gồm 12 bệnh viện bộ, ngành, 170 bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh, 168 trạm y tế, hơn 12.000 phòng khám tư nhân cùng Trung tâm Cấp cứu 115 và 66 trạm cấp cứu vệ tinh. Đây được xem là nền tảng để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ trên diện rộng.

Mục tiêu 100% người dân thuộc các nhóm quản lý được khám sức khỏe

Theo Sở Y tế TP.HCM, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhưng còn phân tán, thiếu liên kết và chưa có cơ chế tài chính ổn định. Với trẻ dưới 24 tháng tuổi, hoạt động khám sức khỏe chủ yếu lồng ghép trong chương trình tiêm chủng và dinh dưỡng nên tỷ lệ bao phủ mới đạt khoảng 20-30%.

Ở nhóm học sinh, TP.HCM đã quản lý hơn 2,33 triệu dữ liệu sức khỏe trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, đạt 90,3%. Thành phố cũng triển khai mô hình “Trường - Trạm trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh tiểu học”, bước đầu giúp giảm sâu răng và viêm nướu. Tuy nhiên, trẻ từ đủ 24 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học vẫn chưa có cơ chế khám sức khỏe định kỳ.

TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe toàn dân, mục tiêu là gần 15 triệu dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với người lao động, khoảng 89% cơ sở sản xuất có trên 50 lao động đã thực hiện quan trắc môi trường lao động, khoảng 34% cơ sở có yếu tố nguy cơ tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Dù vậy, trong năm 2025 chỉ hơn 2,16 triệu trong tổng số hơn 4,9 triệu lao động được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tương đương khoảng 44%.

Nhóm lao động phi chính thức vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế do chưa được quản lý sức khỏe hệ thống, điều kiện làm việc thiếu an toàn và thu nhập không ổn định.

Với người cao tuổi, TP.HCM bắt đầu triển khai khám sức khỏe và phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm từ cuối năm 2023. Kết quả cho thấy 63,6% người cao tuổi bị tăng huyết áp, 26,2% mắc hoặc nghi ngờ đái tháo đường, 18,3% tiền suy yếu và 1,3% suy yếu.

Riêng năm 2025, thành phố phát hiện thêm hơn 31.000 trường hợp tăng huyết áp và 18.600 trường hợp nghi ngờ đái tháo đường thông qua khám sức khỏe định kỳ. Sau ba năm triển khai, TP.HCM đã quản lý dữ liệu sức khỏe hơn 629.000 người cao tuổi, đạt khoảng 47%.

Từ thực tế trên, TP.HCM xây dựng đề án khám sức khỏe toàn dân nhằm thống nhất hoạt động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc trên toàn thành phố; phát hiện sớm bệnh và yếu tố nguy cơ; chuẩn hóa dữ liệu sức khỏe; đồng thời tạo nền tảng chuyển đổi mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động, dự phòng và dựa trên dữ liệu.

Người cao tuổi nằm trong nhóm ưu tiên. Ảnh: Duy Hiệu.

Đề án được triển khai theo nguyên tắc “phi địa giới”, cho phép người dân khám tại các cơ sở đủ điều kiện trong mạng lưới do Sở Y tế công bố mà không phụ thuộc nơi cư trú nhưng vẫn được quản lý thống nhất trên nền tảng dữ liệu dùng chung.

TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, 100% trẻ dưới 2 tuổi được khám sức khỏe định kỳ hai lần mỗi năm; 100% trẻ dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên, người lao động, lao động phi chính thức và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời.

Sàng lọc theo nhóm nguy cơ

Về nội dung khám, trẻ dưới 6 tuổi, nội dung khám gồm theo dõi tăng trưởng, đánh giá dinh dưỡng, tiêm chủng, phát triển tinh thần - vận động, khám toàn thân và tầm soát nguy cơ tự kỷ đối với trẻ từ 16-30 tháng tuổi.

Trẻ từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ được khám nhằm phát hiện sớm bệnh học đường, tật khúc xạ, còng vẹo cột sống, bệnh lý răng miệng, sức khỏe tâm thần. Đồng thời được tư vấn dinh dưỡng, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Người từ 18 tuổi trở lên sẽ được khám tổng quát gồm khai thác tiền sử bệnh, đo chỉ số cơ thể, khám chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm như tổng phân tích tế bào máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang ngực.

Lao động nữ còn được sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung theo quy định của Bộ Y tế. Đề án cũng quy định riêng nội dung khám sức khỏe cho các nhóm ngành nghề đặc thù như cán bộ, quân nhân, công an, lái xe, nhân viên hàng không, thuyền viên và người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Ngoài khám sức khỏe định kỳ, TP.HCM sẽ triển khai các gói khám sàng lọc theo nhóm nguy cơ. Trong đó, phụ nữ từ 25-65 tuổi đã quan hệ tình dục được sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ 3 năm/lần; phụ nữ từ 25-70 tuổi được sàng lọc ung thư vú bằng siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Người trên 45 tuổi hoặc có nguy cơ sẽ được sàng lọc ung thư đại trực tràng bằng xét nghiệm máu ẩn trong phân, xét nghiệm CEA và nội soi. Nam giới trên 50 tuổi hoặc nhóm nguy cơ cao được sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt bằng xét nghiệm PSA. Người nhiễm viêm gan B, C mạn tính hoặc xơ gan sẽ được sàng lọc ung thư gan bằng siêu âm bụng kết hợp các dấu ấn sinh học ung thư.

Theo đề án, toàn bộ quá trình khám phải được liên thông từ lập danh sách, mời tham gia, thực hiện khám, phân loại nguy cơ, tư vấn, chuyển tuyến đến theo dõi sau sàng lọc. Các trường hợp bất thường sẽ được chuyển đến cơ sở phù hợp để chẩn đoán xác định, điều trị hoặc quản lý lâu dài.

Trạm y tế và đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại cộng đồng sẽ là đầu mối theo dõi, nhắc lịch tái khám, giám sát tuân thủ điều trị và cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử.

Về kinh phí, dự thảo nêu TP.HCM sẽ triển khai 6 gói khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Trong đó, có 5 nhóm được ngân sách thành phố đảm bảo chi trả gồm trẻ dưới 6 tuổi, trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi, sinh viên, người lao động phi chính thức và người cao tuổi. Riêng người lao động thuộc khu vực có quan hệ lao động thì chi phí khám sức khỏe định kỳ do người sử dụng lao động chi trả theo quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết đề án chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là một chương trình y tế mà còn gắn với chiến lược đầu tư phát triển hệ thống y tế thành phố, phát triển nguồn nhân lực y tế và triển khai các chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP.HCM nhằm thực hiện Nghị quyết 31 cùng các chủ trương, định hướng của Trung ương.

Theo ông Lộc, việc thực hiện đề án phải dựa trên dữ liệu, số liệu và các thông số cụ thể. Đồng thời xác định rõ nguồn lực, cơ chế vận hành, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.