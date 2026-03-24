Tin vui cho hàng triệu lao động tại TP.HCM về khám sức khỏe định kỳ

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc giai đoạn 2026-2030, hướng tới bao phủ toàn dân, phát hiện sớm bệnh và quản lý sức khỏe suốt đời.

Người dân không ký hợp đồng lao động, tiểu thương, nông dân, nội trợ... tại TP.HCM được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 1 lần/năm. Ảnh: Phương Lâm.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, người dân sẽ được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc ít nhất một lần mỗi năm theo lộ trình. Kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ quản lý lâu dài, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt ra loạt mục tiêu đáng chú ý là 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ. Toàn bộ học sinh được khám ít nhất một lần mỗi năm, 100% người lao động được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp. Với nhóm lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, tần suất khám tối thiểu là 6 tháng/lần.

Thành phố cũng phấn đấu đạt 100% các nhóm khác được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc 1 lần/năm, bao gồm người dân không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ, người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định và người dưới 18 tuổi không đi học.

Phấn đấu 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm. Tất cả trường hợp sau khám đều được lập hồ sơ và cập nhật lên hệ thống dữ liệu sức khỏe.

Trong năm 2026, chương trình ưu tiên các nhóm gồm trẻ em dưới 24 tháng tuổi; học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trẻ từ đủ 24 tháng đến dưới 18 tuổi không đi học. Bên cạnh đó là người lao động làm việc theo hợp đồng, người thử việc, học nghề, tập nghề; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, kế hoạch cũng bao gồm các đối tượng bảo trợ xã hội, người đang được chăm sóc tại cộng đồng hoặc cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, cùng với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố tiếp tục duy trì khám sức khỏe định kỳ đối với các nhóm trên, đồng thời mở rộng thêm nhóm là sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, kế hoạch bổ sung nhóm dân cư chưa thuộc diện quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, tiểu thương, nông dân, ngư dân và nội trợ.

Hoạt động khám sức khỏe được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện, bao gồm bệnh viện, phòng khám và trạm y tế. Trong một số trường hợp, thành phố cho phép tổ chức khám lưu động nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Kế hoạch nhấn mạnh việc kết hợp linh hoạt nhiều hình thức khám, từ tại cơ sở y tế đến trường học, doanh nghiệp hoặc cộng đồng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. Đồng thời, TP.HCM sẽ xây dựng nền tảng quản lý sức khỏe toàn dân, kết nối dữ liệu với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng công dân số.

Để triển khai, Sở Y tế TP.HCM đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, hướng dẫn chuyên môn và giám sát chất lượng. Các địa phương chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách đối tượng và vận động người dân tham gia.

Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

TP.HCM kỳ vọng kế hoạch này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dân số, chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, đồng thời xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại và bền vững cho người dân.