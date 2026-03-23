Các bệnh lây qua tình dục phổ biến nhất ở TP.HCM

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) tại TP.HCM đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, trong đó sùi mào gà, lậu và giang mai là ba bệnh lý được ghi nhận phổ biến nhất.

Ghi nhận tại các bệnh viện ở TP.HCM, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh lây qua đường tình dục đang gia tăng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, số ca mắc các bệnh lây qua đường tình dục thời gian gần đây tăng rõ rệt, tập trung chủ yếu ở người trẻ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh nhân dưới 18 tuổi đến khám, khiến công tác tư vấn, điều trị gặp không ít khó khăn, đặc biệt khi thiếu người giám hộ hợp pháp.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc bệnh viện, cho biết sùi mào gà, lậu và giang mai hiện là ba bệnh lây qua đường tình dục thường gặp nhất. Đây đều là các bệnh do vi sinh vật gây ra và có thể lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn.

Sùi mào gà là bệnh do virus Human Papillomavirus gây ra với đặc tính tồn tại dai dẳng trong cơ thể, dẫn đến nguy cơ tái phát cao. Dấu hiệu điển hình là sự xuất hiện của các nốt sùi, u nhú đơn lẻ hoặc kết chùm như mào gà tại vùng sinh dục, hậu môn và vòm họng.

Dù hiện nay y học chưa thể tiêu diệt hoàn toàn virus, các bệnh viện lớn đã triển khai phác đồ phối hợp giữa can thiệp laser CO2 và tiêm vaccine HPV nhằm kiểm soát triệu chứng, đồng thời giảm thiểu tối đa khả năng bệnh quay trở lại. Tùy tình trạng bệnh, vị trí tổn thương và nhu cầu của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Sùi mào gà có thể tái phát do virus HPV vẫn tồn tại trong cơ thể. Vì vậy, việc tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và thực hành tình dục an toàn là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và biến chứng lâu dài.

Bệnh lây qua đường tình dục xuất hiện nhiều người bệnh ở độ tuổi dưới 18. Ảnh: BVCC.

Lậu cũng là bệnh lây qua tình dục phổ biến. Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae, thường khiến người bệnh gặp tình trạng tiểu buốt, tiểu rắt và chảy mủ xanh hoặc vàng tại bộ phận sinh dục. Đáng chú ý, vi khuẩn lậu hiện nay đang có xu hướng kháng thuốc mạnh mẽ, đòi hỏi quy trình điều trị phải khắt khe hơn.

Tại bệnh viện, các bác sĩ áp dụng phác đồ kháng sinh cập nhật mới nhất, kết hợp giám sát chặt chẽ mức độ nhạy cảm của vi khuẩn để đảm bảo bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn và ngăn ngừa biến chứng.

Do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, giang mai là căn bệnh nguy hiểm bởi diễn tiến âm thầm qua nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường chỉ biểu hiện bằng các vết loét cứng không đau, sau đó có thể phát ban hoặc tấn công vào nội tạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Giang mai lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với các vết loét giang mai (gọi là "săng"). Quá trình lây nhiễm thường xảy ra trong khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc đường miệng. Đáng chú ý, các vết loét không chỉ nằm ở bộ phận sinh dục mà còn có thể xuất hiện ở môi, lưỡi hoặc trong khoang miệng. Ngoài ra, một con đường lây truyền nguy hiểm khác là từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, dẫn đến giang mai bẩm sinh với nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho trẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, thuốc kháng sinh phù hợp (thường là Penicillin tiêm) có thể tiêu diệt hoàn toàn xoắn khuẩn giang mai ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Tuy nhiên, cần ghi nhớ: Thuốc kháng sinh có thể diệt khuẩn nhưng nó không thể phục hồi những tổn thương vĩnh viễn mà bệnh đã gây ra cho cơ thể trước đó.

Để tránh những hệ lụy nặng nề từ STI, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ bản thân sau:

Xây dựng mối quan hệ an toàn: Chung thủy và chủ động thảo luận cởi mở về lịch sử tình dục với đối tác mới trước khi gần gũi.

Sử dụng bao cao su đúng cách: Cần dùng bao cao su trong mọi lần quan hệ để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, lưu ý bao cao su không bảo vệ tuyệt đối 100%, đặc biệt là với sùi mào gà vì virus có thể lây qua các vùng da không được che chắn.

Hạn chế hành vi nguy cơ cao: Tránh các hình thức quan hệ thô bạo gây tổn thương niêm mạc. Cẩn trọng khi sử dụng đồ chơi tình dục không phù hợp để tránh tạo vết xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Chủ động dự phòng bằng thuốc và vaccine: Tiêm chủng đầy đủ vaccine HPV, viêm gan B và sử dụng thuốc PrEP theo hướng dẫn nếu thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao.

Tầm soát định kỳ: Chủ động kiểm tra sức khỏe 6 tháng/lần để phát hiện sớm các mầm bệnh "tàng hình", giúp điều trị kịp thời và ngăn chặn lây lan cho bạn đời.