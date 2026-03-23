Khi nào có thể nêm gia vị cho trẻ?

Trẻ ở mỗi độ tuổi khác nhau cần sử dụng gia vị, liều lượng phù hợp để an toàn cho sức khỏe và kích thích trẻ ăn uống tốt. Theo khuyến cáo, trẻ dưới 1 tuổi chưa cần dùng đến gia vị.

Người lớn sử dụng nhiều loại gia vị khác nhau trong quá trình nấu ăn, giúp món ăn thêm ngon miệng và hấp dẫn. Tuy nhiên, thức ăn cho trẻ em thì khác. Một số gia vị không phù hợp với trẻ và cần được thêm vào với lượng thích hợp theo độ tuổi của trẻ.

Theo Baidu Health, bác sĩ Bạc Đào, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Tương Nhã số 3 - Đại học Trung Nam (Trung Quốc), khuyến cáo việc nêm nếm gia vị cho trẻ đòi hỏi phải phù hợp với độ tuổi, nếu nêm sớm hay nêm theo khẩu vị của người lớn dễ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Thời điểm để nêm gia vị cho trẻ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội Dinh dưỡng Trung Quốc nêu rõ trẻ sơ sinh dưới một tuổi không nên bổ sung thêm muối. Khuyến nghị này là do thận của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn toàn, việc bổ sung muối sớm có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận, làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh tim mạch trong tương lai.

Các nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh dưới một tuổi chỉ cần 0,3-0,4 g natri mỗi ngày (khoảng 0,7-1 g muối), có thể được đáp ứng thông qua sữa mẹ, sữa công thức và thực phẩm tự nhiên (như rau và trái cây).

Theo bác sĩ Bạc Đào, khi trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm (6 tháng tuổi), đồ ăn của trẻ không cần thêm muối hoặc đường, có thể dùng thực phẩm tự nhiên để tạo vị như rau củ (cà rốt, bí đỏ), trái cây (táo, chuối) hoặc có thể thêm gia vị nhẹ tự nhiên như hành, tỏi, gừng (lượng rất nhỏ).

Sau một tuổi, trẻ có thể dần dần được bổ sung một lượng nhỏ muối, nhưng lượng tiêu thụ hàng ngày nên được kiểm soát ở mức 1-2 g (khoảng 0,5-1 g natri), và không được vượt quá 2 g trước 3 tuổi.

Ngoài muối, việc thêm các gia vị khác (như nước tương, bột ngọt, đường và các loại gia vị khác) cần thận trọng hơn.

Nước tương có hàm lượng natri cao (khoảng 1,5 g natri trên 10 ml) và nên tránh sử dụng trước 2 tuổi.

Bột ngọt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển vị giác của trẻ sơ sinh và không được khuyến cáo sử dụng trước 3 tuổi.

Lượng đường nạp vào làm tăng nguy cơ sâu răng, WHO khuyến cáo nên tránh thêm đường tự do (bao gồm mật ong và nước ép trái cây cô đặc) trước 2 tuổi.

Các loại gia vị như ớt và tiêu có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và nên được sử dụng thận trọng trước 3 tuổi.

Việc nêm gia vị vào đồ ăn của trẻ phụ thuộc vào từng độ tuổi với liều lượng giới hạn. Ảnh: Sohu.

Rủi ro sức khỏe khi trẻ được nêm gia vị quá sớm

Bác sĩ Bạc Đào cho biết thận của trẻ sơ sinh có khả năng bài tiết natri yếu hơn, và việc hấp thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến giữ nước và natri, làm tăng gánh nặng cho tim. Chế độ ăn nhiều natri trong thời gian dài có liên quan chặt chẽ đến chứng tăng huyết áp ở trẻ em và bệnh tim mạch ở tuổi trưởng thành.

Bên cạnh đó, vị giác của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với hương vị tự nhiên của thực phẩm. Việc tiếp xúc sớm với các loại gia vị có mùi vị mạnh làm giảm khả năng cảm nhận hương vị gốc của thực phẩm, dẫn đến chứng kén ăn và chế độ ăn uống không cân bằng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra trẻ em thường xuyên tiêu thụ gia vị trước 2 tuổi có khả năng chấp nhận các loại thực phẩm nhạt thấp hơn đáng kể khi trưởng thành.

Đặc biệt, một số gia vị (như các loại thảo mộc và nước chấm có chứa chất phụ gia) có thể gây ra phản ứng dị ứng hoặc kích ứng đường ruột. Ví dụ, capsaicin trong ớt gây đau bụng và tiêu chảy ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ; chất bảo quản trong nước tương gây khó chịu cho trẻ em có cơ địa nhạy cảm.