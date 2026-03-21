Sai lầm phổ biến khi chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ bị ốm

Nhiều phụ huynh vẫn áp dụng chế độ ăn kiêng khem khi trẻ ốm, vô tình khiến tình trạng kéo dài. Dinh dưỡng sai cách có thể làm trẻ lâu hồi phục, thậm chí suy dinh dưỡng.

Trẻ bị ốm cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ.

Trong quá trình chăm sóc trẻ bị ốm, không ít gia đình chỉ chú trọng dùng thuốc mà chưa quan tâm đúng mức đến chế độ dinh dưỡng, hoặc áp dụng những thói quen chưa phù hợp, ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của trẻ.

Bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai, cho biết thời điểm giao mùa nắng - mưa với nhiệt độ, độ ẩm thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. Trẻ nhỏ, do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, là nhóm dễ mắc bệnh hơn.

Một sai lầm phổ biến là cho trẻ kiêng nhiều loại thực phẩm như tôm, cá, dầu mỡ hoặc rau xanh khi bị ốm. Theo bác sĩ Hồng, việc kiêng khem quá mức có thể khiến khẩu phần ăn thiếu hụt dinh dưỡng, không đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao khi cơ thể đang chống lại bệnh.

Khi bị sốt hoặc viêm nhiễm, trẻ thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn nhưng lại dễ chán ăn. Nếu không được bổ sung đầy đủ, trẻ có thể sụt cân nhanh, thậm chí rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển.

Một số phụ huynh cho rằng khi trẻ ốm, đặc biệt là tiêu chảy, chỉ cần cho uống nước cháo hoặc dung dịch bù nước là đủ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp bổ sung nước và điện giải, không thể thay thế bữa ăn vì không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

"Việc không đảm bảo chế độ ăn đầy đủ có thể làm giảm hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian bệnh", bác sĩ Hồng nói.

Không điều chỉnh thực đơn theo tình trạng bệnh cũng là lỗi thường gặp. Với trẻ bị tiêu chảy, việc sử dụng thực phẩm nhiều đường hoặc nước ngọt có ga có thể làm triệu chứng nặng hơn. Ngược lại, một số trường hợp lại cho trẻ ăn thực phẩm thô, nhiều chất xơ hoặc khó tiêu, gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Bác sĩ Hồng khuyến nghị nên lựa chọn thức ăn mềm, nấu kỹ, dễ tiêu hóa và chia nhỏ bữa ăn để phù hợp với thể trạng của trẻ khi ốm.

Trẻ bị viêm đường hô hấp, nghẹt mũi thường gặp khó khăn khi bú và ăn. Nếu không được hỗ trợ làm thông thoáng đường thở, trẻ dễ ăn kém, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần duy trì bú mẹ. Trường hợp trẻ mệt hoặc bú kém, có thể vắt sữa và cho ăn bằng thìa. Trẻ lớn hơn cần được tăng số bữa ăn, mỗi bữa lượng vừa phải, kết hợp bổ sung đa dạng thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau quả chín để cung cấp vitamin và khoáng chất.

Chế độ ăn đầy đủ không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn bổ sung các vi chất quan trọng như sắt, kẽm, những thành phần tham gia vào quá trình hình thành và tăng cường hệ miễn dịch.

Trong bối cảnh thời tiết giao mùa, phụ huynh cần theo dõi sát sức khỏe của trẻ. Khi có dấu hiệu bất thường, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đồng thời, phụ huynh cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm giúp trẻ nhanh chóng hồi phục.