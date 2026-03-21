Khi dương vật của trẻ bỗng dưng 'biến mất'

Không ít cha mẹ lo lắng khi thấy dương vật của con trai mình "biến mất", chỉ còn lộ ra một phần rất nhỏ hoặc gần như không nhìn thấy.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân không phải do dương vật nhỏ bẩm sinh mà là tình trạng vùi dương vật do béo phì – một vấn đề ngày càng gặp nhiều ở trẻ em hiện nay.

Dương vật "biến mất" sau lớp mỡ

Vùi dương vật là tình trạng dương vật có kích thước bình thường nhưng bị che lấp bởi mô mỡ hoặc da vùng mu, khiến cơ quan sinh dục trông như bị "lọt vào trong". Ở trẻ em, nguyên nhân phổ biến nhất là tích tụ mỡ vùng hạ vị do béo phì.

Khi lớp mỡ vùng bụng dưới và mu dày lên, phần gốc dương vật bị vùi sâu vào bên trong. Phần thân dương vật bị che phủ, chỉ còn lộ ra lỗ tiểu hoặc một phần nhỏ của đầu dương vật. Điều này khiến nhiều phụ huynh lầm tưởng con bị dương vật nhỏ , trong khi thực tế kích thước dương vật hoàn toàn bình thường.

Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ béo phì ở trẻ em tăng nhanh trong những năm gần đây. Cùng với đó, các bác sĩ nam khoa và tiết niệu nhi khoa cũng ghi nhận số trường hợp trẻ có dương vật bị vùi do mỡ vùng mu tăng lên đáng kể.

Dấu hiệu cha mẹ có thể nhận biết trẻ bị vùi dương vật

Trẻ bị vùi dương vật do béo phì thường có một số biểu hiện đặc trưng:

Dương vật khó nhìn thấy khi trẻ đứng hoặc nằm

Chỉ lộ lỗ tiểu hoặc một phần nhỏ đầu dương vật

Phải dùng tay ấn vùng mỡ mu xuống mới thấy rõ thân dương vật

Trẻ thường thừa cân hoặc béo phì

Khó vệ sinh vùng sinh dục

Ở nhiều trường hợp, khi bác sĩ ấn lớp mỡ vùng mu xuống, dương vật sẽ lộ ra với kích thước hoàn toàn bình thường. Đây là dấu hiệu giúp phân biệt với tình trạng dương vật nhỏ thật sự.

Vùi dương vật có thể gây ra nhiều phiền toái cho trẻ. Ảnh minh họa.

Những rắc rối trẻ có thể gặp phải

Mặc dù không phải là bệnh lý nguy hiểm, vùi dương vật có thể gây ra nhiều phiền toái cho trẻ.

Khó vệ sinh là vấn đề thường gặp nhất. Khi dương vật bị vùi sâu, việc rửa sạch vùng quy đầu trở nên khó khăn. Chất bẩn và nước tiểu có thể đọng lại, làm tăng nguy cơ viêm quy đầu hoặc nhiễm trùng da vùng sinh dục.

Một số trẻ còn gặp tình trạng tiểu bắn tung tóe hoặc ướt quần, do dòng nước tiểu bị cản trở bởi da và mỡ xung quanh. Điều này dễ khiến trẻ ngại đi tiểu ở trường hoặc nơi công cộng.

Ngoài ra, khi lớn hơn, trẻ có thể tự ti về cơ thể, nghĩ rằng mình có cơ quan sinh dục bất thường. Tâm lý mặc cảm này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và sự tự tin của trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Phân biệt với dương vật nhỏ bẩm sinh

Một trong những lo lắng lớn nhất của cha mẹ là liệu con có bị dương vật nhỏ bẩm sinh hay không.

Theo các chuyên gia, hai tình trạng này hoàn toàn khác nhau:

Dương vật nhỏ: Kích thước dương vật thật sự nhỏ hơn mức bình thường do rối loạn nội tiết hoặc phát triển.

Vùi dương vật: Kích thước dương vật bình thường nhưng bị che lấp bởi mô mỡ hoặc da.

Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ sẽ đo chiều dài dương vật khi kéo căng để đánh giá. Nếu kích thước nằm trong giới hạn bình thường theo tuổi, trẻ được xác định là vùi dương vật chứ không phải dương vật nhỏ.

Việc phân biệt đúng rất quan trọng vì hướng điều trị hoàn toàn khác nhau.

Giảm cân là bước điều trị quan trọng

Trong đa số trường hợp vùi dương vật do béo phì, giảm cân là biện pháp điều trị chính.

Khi trẻ giảm cân, lớp mỡ vùng mu và bụng dưới sẽ mỏng đi, giúp dương vật lộ ra rõ hơn. Nhiều trường hợp chỉ cần kiểm soát cân nặng tốt, tình trạng vùi dương vật có thể cải thiện đáng kể hoặc gần như biến mất.

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ:

Tăng cường vận động thể chất

Hạn chế đồ ăn nhanh và thức uống nhiều đường

Duy trì chế độ ăn cân bằng

Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Bên cạnh đó, việc vệ sinh vùng sinh dục đúng cách cũng rất quan trọng để phòng ngừa viêm nhiễm.

BSCKII Nguyễn Văn Phúc khuyến cáo cha mẹ nên đưa trẻ khám tại chuyên khoa tiết niệu hoặc nam khoa nhi nếu thấy vùng kín của trẻ có bất thường, để được đánh giá chính xác.

Khi nào cần can thiệp phẫu thuật?

Không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ có thể cân nhắc can thiệp trong một số tình huống:

Dương vật bị vùi nặng

Trẻ gặp khó khăn khi đi tiểu

Tái phát viêm nhiễm vùng sinh dục

Tình trạng không cải thiện dù đã giảm cân

Phẫu thuật thường nhằm giải phóng dương vật khỏi mô mỡ và da xung quanh, đồng thời cố định gốc dương vật vào vị trí thích hợp. Thủ thuật này giúp dương vật lộ ra rõ ràng hơn và cải thiện chức năng.

Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, bác sĩ thường ưu tiên theo dõi và điều chỉnh lối sống trước, chỉ phẫu thuật khi thật sự cần thiết.

Điều cha mẹ không nên làm

Khi phát hiện con có dương vật "bị vùi", nhiều phụ huynh tìm kiếm các phương pháp tăng kích thước dương vật trên mạng. Theo các chuyên gia, điều này không cần thiết và đôi khi còn gây hại.

Trong phần lớn trường hợp, vấn đề không nằm ở kích thước dương vật mà ở lớp mỡ che phủ bên ngoài. Việc sử dụng thuốc hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Thay vào đó, cha mẹ nên đưa trẻ khám tại chuyên khoa tiết niệu hoặc nam khoa nhi để được đánh giá chính xác.

Tình trạng có thể phòng ngừa

Sự gia tăng của vùi dương vật do béo phì phản ánh một thực tế đáng lo ngại: béo phì ở trẻ em đang ngày càng phổ biến.

Việc xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh ngay từ nhỏ không chỉ giúp trẻ tránh tình trạng này mà còn phòng ngừa nhiều bệnh lý khác như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa hay bệnh tim mạch sau này.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên:

Theo dõi cân nặng của trẻ định kỳ

Khuyến khích vận động mỗi ngày

Hạn chế đồ ăn nhiều năng lượng và ít dinh dưỡng

Tạo thói quen ăn uống lành mạnh trong gia đình

Vùi dương vật do béo phì tuy không phải bệnh lý nguy hiểm, nhưng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý của trẻ nếu không được nhận biết và xử trí đúng. Sự quan tâm của cha mẹ cùng lối sống khoa học sẽ giúp trẻ vượt qua tình trạng này một cách nhẹ nhàng.