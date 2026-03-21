Yếu tố quyết định chiều cao của trẻ

Gen di truyền chỉ quyết định 23% chiều cao của trẻ. Chìa khóa thật sự nằm ở dinh dưỡng, vận động và đặc biệt là "khung giờ vàng" của giấc ngủ mà nhiều cha mẹ thường bỏ lỡ.

Phụ huynh nên cho trẻ chơi ngoài trời hoặc tham gia các môn thể thao có thể giúp xương khỏe mạnh. Ảnh: Parenting.firstcry.

ThS.BS Trần Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết chiều cao của trẻ không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn mà còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác như giấc ngủ, vận động và môi trường sống.

Theo bác sĩ Loan, di truyền chiếm khoảng 23% trong sự phát triển chiều cao và là yếu tố không thể thay đổi. Tuy nhiên, các yếu tố còn lại như dinh dưỡng (32%), giấc ngủ, môi trường sống (25%) và vận động (20%) đều có thể được cải thiện để giúp trẻ phát triển tốt hơn.

Một trong những yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là giấc ngủ. Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh nhất trong khoảng từ 23h đến 3h sáng, khi trẻ đã ngủ sâu. Vì vậy, việc đi ngủ sớm trước 22h giúp cơ thể tối ưu quá trình phát triển chiều cao.

Ngược lại, trẻ ngủ muộn không chỉ giảm tiết hormone tăng trưởng mà còn dễ dậy trễ, bỏ lỡ “khung giờ vàng” tắm nắng, thời điểm giúp cơ thể tổng hợp Vitamin D qua da, hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả.

Bên cạnh giấc ngủ, vận động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ xương. Các hoạt động như bơi lội, nhảy dây, bóng rổ, cầu lông… giúp kéo giãn cơ thể, kích thích xương phát triển.

Trẻ cần duy trì vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày, ưu tiên hoạt động ngoài trời để tăng khả năng tổng hợp vitamin D. Ngược lại, các hoạt động tĩnh tại như xem tivi, chơi game nên được kiểm soát, không quá 2 giờ mỗi ngày.

Môi trường sống lành mạnh, thói quen sinh hoạt khoa học cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao. Việc duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, hạn chế thức khuya, kết hợp ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể trẻ phát triển toàn diện.

Bác sĩ Loan nhấn mạnh, dù dinh dưỡng vẫn là yếu tố nền tảng, nhưng để tối ưu chiều cao, phụ huynh cần quan tâm đồng thời đến giấc ngủ, vận động và môi trường sống của trẻ, đặc biệt trong giai đoạn mùa hè khi trẻ có nhiều thời gian hơn để cải thiện thể chất.