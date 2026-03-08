Muốn con cao lớn đừng bỏ qua những thực phẩm này

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ, đặc biệt ở giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì.

Chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, vận động và đặc biệt là dinh dưỡng.

Một chế độ ăn khoa học, đủ dưỡng chất sẽ giúp trẻ phát triển thể chất và đạt tầm vóc tối ưu.

Dinh dưỡng ảnh hưởng thế nào đến chiều cao?

Chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, vận động và đặc biệt là dinh dưỡng. Chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất giúp cơ thể phát triển xương, tăng cường sức khỏe và duy trì thể trạng dẻo dai.

Trong đó, protein hỗ trợ tăng trưởng và tái tạo mô, còn các vi chất như vitamin D, canxi, phốt pho, magiê đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, thực phẩm lên men chứa lợi khuẩn cũng có thể giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, góp phần hỗ trợ trẻ phát triển thể chất tốt hơn.

Những thực phẩm giúp hỗ trợ phát triển chiều cao

Đậu

Các loại đậu là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Bên cạnh đó, đậu còn giàu vitamin nhóm B, sắt và nhiều khoáng chất khác như kẽm, đồng, magie, mangan và chất xơ.

Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hồng cầu. Khi cơ thể thiếu sắt, trẻ có thể bị thiếu máu, ảnh hưởng đến sự phát triển của mô và làm chậm quá trình tăng trưởng chiều cao.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng cho sự phát triển của xương. Loại hạt này giàu chất béo tốt, chất xơ, magie và mangan, đồng thời cung cấp lượng vitamin E dồi dào - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ phát triển cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy, hạnh nhân có thể góp phần hạn chế quá trình phá hủy mô xương, từ đó hỗ trợ duy trì hệ xương khỏe mạnh.

Thịt gà

Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu protein và chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, thịt gà cung cấp lượng vitamin B12 khá cao, loại vitamin quan trọng giúp hỗ trợ tăng trưởng và phát triển chiều cao.

Ngoài ra, thịt gà còn chứa taurine - một loại axit amin có vai trò trong quá trình hình thành và phát triển xương. Bên cạnh đó, thực phẩm này cũng cung cấp selen, phốt pho, niacin và vitamin B6.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, bắp cải, rau bina… chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như canxi, sắt, vitamin C, magiê và kali. Đây đều là những thành phần có lợi cho sức khỏe xương.

Rau xanh cũng giàu vitamin K, giúp tăng mật độ xương và hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao. Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung rau xanh thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương và cải thiện sức khỏe hệ xương.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu vitamin A, có tác dụng hỗ trợ sự phát triển và duy trì sức khỏe của xương. Ngoài ra, khoai lang còn chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa và thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn đường ruột.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng.

Sữa chua

Sữa chua là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Trong 200g sữa chua Hy Lạp có thể chứa khoảng 20g protein. Ngoài ra, sữa chua còn cung cấp lợi khuẩn giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và cải thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Thực phẩm này cũng chứa nhiều khoáng chất quan trọng cho xương như phốt pho, magiê, kali và canxi.

Trứng

Trứng là nguồn thực phẩm giàu protein, với khoảng 6g protein trong mỗi quả. Bên cạnh đó, trứng còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, đặc biệt là vitamin D - dưỡng chất giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn và duy trì sức khỏe xương.

Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung trứng trong khẩu phần ăn của trẻ có thể góp phần hỗ trợ tăng trưởng chiều cao.

Cá hồi

Cá hồi là thực phẩm giàu axit béo omega-3 - loại chất béo có lợi cho tim mạch và sự phát triển của cơ thể. Ngoài ra, cá hồi còn cung cấp protein, selen, vitamin và kali.

Nhiều nghiên cứu cho hay, omega-3 có liên quan mật thiết đến sức khỏe xương và có thể hỗ trợ quá trình hình thành xương.

Sữa

Sữa được xem là một trong những thực phẩm quan trọng giúp hỗ trợ phát triển chiều cao. Sữa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho xương như canxi, phốt pho và magiê; Sữa bò có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển thể chất ở trẻ, đồng thời hỗ trợ tăng cân và phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, đối với những trẻ bị dị ứng hoặc không dung nạp lactose, cần cân nhắc khi sử dụng.