Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn bưởi mỗi ngày?

Bưởi giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Ăn bưởi mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp và sức khỏe tim mạch…

Bưởi (tên khoa họcCitrus paradisi) là loại trái cây họ cam quýt giàu nước, chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Dưới đây là một số lợi ích khi ăn bưởi:

Ăn bưởi hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một trong những lý do bưởi được nhiều người chọn là do hàm lượng calorie thấp và chất xơ cao. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, giảm lượng thức ăn nạp vào mỗi bữa - điều quan trọng khi giảm cân. Chất xơ cũng giúp nhu động ruột đều đặn và giảm táo bón.

Bưởi là lựa chọn tốt trong một chế độ ăn lành mạnh giàu rau quả và chất xơ; nhưng bưởi không có tác dụng "đốt mỡ" hay giảm cân kỳ diệu một mình. Cách hiệu quả nhất để giảm cân vẫn là giảm năng lượng nạp vào tổng thể và tăng hoạt động thể lực.

Tác dụng với huyết áp

Một số nghiên cứu cho thấy ăn bưởi thường xuyên có thể liên quan đến giảm nhẹ huyết áp tâm thu (chỉ số huyết áp "trên"), khoảng 2–3 mmHg trong vòng vài tuần đến vài tháng. Điều này có thể liên quan đến những yếu tố dinh dưỡng trong bưởi:

Potassium giúp cân bằng natri và giảm sức cản mạch máu.

Chất xơ và chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng mạch máu, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên cần lưu ý, lợi ích này là tương đối nhỏ và không thể thay cho thuốc điều trị tăng huyết áp theo chỉ định bác sĩ. Bưởi có thể tương tác với một số thuốc điều trị huyết áp, cholesterol và các thuốc khác, làm thay đổi cách cơ thể chuyển hóa thuốc. Điều này có thể làm nồng độ thuốc trong máu tăng lên và gây tác dụng phụ.

Do vậy, người có huyết áp cao đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi hàng ngày.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và mỡ máu

Bưởi rất tốt cho tim mạch. Ăn một quả bưởi mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như huyết áp cao, cholesterol cao, tắc nghẽn mạch tim, đau tim và các bệnh tim mạch khác. Nhiều nghiên cứu cho thấy bưởi chứa các chất dinh dưỡng có thể cải thiện yếu tố nguy cơ tim mạch:

Giảm LDL cholesterol ("cholesterol xấu") trong một số thử nghiệm lâm sàng nhỏ.

Chất chống oxy hóa như vitamin C, lycopene, flavonoid có thể giúp bảo vệ tế bào và giảm viêm; đây là cơ chế giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, bằng chứng tổng thể là hỗ trợ và định hướng, không phải là bằng chứng chắc chắn rằng ăn bưởi đơn lẻ sẽ ngăn ngừa bệnh tim mạch hoàn toàn. Một chế độ ăn tổng thể lành mạnh bao gồm nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và ít chất béo bão hòa vẫn là nền tảng của phòng ngừa tim mạch.

Bưởi và chức năng thận

Bưởi cũng có thể giúp ‘giải độc’ các cơ quan như thận và gan, bảo vệ chúng khỏi tổn thương thận, sỏi thận và suy thận. Sỏi thận hình thành khi quá nhiều độc tố và tạp chất tích tụ trong cơ quan này. Chức năng chính của các cơ quan này là bài tiết những tạp chất đó qua nước tiểu, nhưng khi lượng chất thải quá cao, các cơ quan này có thể không có khả năng bài tiết chúng, dẫn đến sỏi thận.

Một số nguồn gợi ý rằng bưởi có thể giảm nguy cơ hình thành sỏi thận bằng cách:

Tăng lượng nước và citrate tự nhiên trong nước tiểu - yếu tố ngăn kết tinh khoáng.

Cung cấp chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa.

Thanh lọc cơ thể

Bưởi rất tốt cho việc thanh lọc toàn thân vì chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất như vitamin C, lycopene, beta carotene, flavonoid. Những chất chống oxy hóa này sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giải phóng cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do và các phân tử không ổn định gây ra. Chất chống oxy hóa cũng giúp giảm viêm trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh.

Cung cấp nước

Bưởi cũng rất tốt cho việc cấp nước cho cơ thể. Nước chiếm phần lớn trong quả bưởi, làm cho hàm lượng nước rất cao. Điều này đặc biệt cần thiết trong mùa hè. Nếu sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt nắng nóng, hãy ăn bưởi mỗi ngày để chống lại tình trạng mất nước.

Ăn bưởi tốt cho da

Bưởi rất giàu vitamin C. Vitamin C rất cần thiết để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, tổn thương collagen, thúc đẩy sản sinh collagen, làm chậm hoặc đảo ngược quá trình lão hóa da và giữ cho làn da luôn trẻ trung và rạng rỡ càng lâu càng tốt.

Các lợi ích dinh dưỡng khác

Bưởi là nguồn cung cấp:

Vitamin C: cần thiết cho hệ miễn dịch, sản xuất collagen và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Vitamin A/Beta‑carotene hỗ trợ sức khỏe mắt và miễn dịch.

Chất xơ cải thiện tiêu hóa và cảm giác no.

Nước giúp duy trì lượng nước cơ thể.

Những lợi ích này góp phần nâng cao chất lượng chế độ ăn uống tổng thể.

Cảnh báo khi ăn bưởi mỗi ngày

1. Tương tác thuốc: Bưởi và nước bưởi có thể ức chế một số enzyme (như CYP3A4) trong ruột và gan, làm thay đổi chuyển hóa của nhiều thuốc, dẫn đến nồng độ thuốc trong máu tăng hoặc giảm không mong muốn, tăng nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng.

Những nhóm thuốc cần đặc biệt thận trọng gồm thuốc hạ huyết áp, thuốc giảm cholesterol (statin), kháng sinh nhất định, thuốc ức chế miễn dịch… Trước khi ăn bưởi hàng ngày, hãy tra cứu thông tin tương tác thuốc hoặc hỏi bác sĩ/pharmacist.

2. Axit và dạ dày: Bưởi có tính axit vừa phải, một số người có dạ dày nhạy cảm hoặc trào ngược dạ dày‑thực quản có thể bị khó chịu khi ăn nhiều trái cây có tính axit.