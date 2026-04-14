Hơn 100 bệnh viện đồng loạt khám sức khỏe tại 168 trạm y tế ở TP.HCM

TP.HCM sẽ tổ chức đợt khám sức khỏe, sàng lọc quy mô lớn trên toàn địa bàn, huy động hơn 100 bệnh viện tham gia để quản lý sức khỏe toàn dân một cách chủ động, liên tục và toàn diện.

TP.HCM ra quân khám sức khoẻ toàn dân. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 17/4, TP.HCM sẽ tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn, đánh dấu bước triển khai đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.

Đây là đợt triển khai thứ hai của ngành y tế TP.HCM sau hoạt động khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 5/4, nhưng có quy mô lớn hơn đáng kể. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu, với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập.

Trong đó, có 6 bệnh viện thuộc bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố và 26 bệnh viện tư nhân cùng tham gia. Đây là lần đầu tiên TP.HCM huy động đồng bộ hơn 100 bệnh viện phối hợp với toàn bộ hệ thống y tế cơ sở để triển khai khám sức khỏe, tầm soát bệnh trong cùng một thời điểm.

Hoạt động được tổ chức theo hướng phân công chuyên môn rõ ràng, phát huy thế mạnh của từng tuyến và từng nhóm cơ sở y tế. Các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt và bệnh nghề nghiệp.

Trong khi đó, các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM triển khai tầm soát theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần. Hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện khu vực tập trung vào khám, phát hiện và quản lý các bệnh mạn tính không lây cũng như các bệnh nội khoa phổ biến.

Khối bệnh viện tư nhân và trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Đáng chú ý, trong đợt này, hoạt động tầm soát ung thư cổ tử cung sẽ được ưu tiên triển khai tại 16 phường, xã, hướng đến nhóm phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân tại các nhà máy. Lực lượng thực hiện là các bác sĩ đến từ những cơ sở chuyên ngành như Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương và Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên.

Theo ngành y tế, hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong phát hiện sớm ung thư, đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm phụ nữ dễ bị bỏ sót trong các chương trình tầm soát định kỳ.

Đợt khám sức khỏe lần này không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn tập trung vào các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang ý nghĩa truyền thông sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Song song với hoạt động khám, Sở Y tế TP.HCM đặc biệt chú trọng chuyển đổi số, yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát phải được cập nhật và liên thông vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài.

Sau khi khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại và lập danh sách quản lý người dân theo từng nhóm nguy cơ. Đồng thời, cơ sở y tế sẽ tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc phát hiện sớm, can thiệp sớm và quản lý liên tục.

Sự kiện này không chỉ là đợt ra quân đồng loạt mà còn là bước khởi động cho chương trình khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh định kỳ cho toàn bộ người dân TP.HCM trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Hiện nay, đề án khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo đã được hoàn thiện. Khi được phê duyệt, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu.