Lâm bạo bệnh vì sai lầm tai hại sau khi bị mảnh sành đâm

Bệnh nhân 61 tuổi bị uốn ván nặng, suy hô hấp sau khi bị thương ở chân đã được các bác sĩ cứu sống nhờ can thiệp tích cực.

Nhờ sự theo dõi tích cực từ các bác sĩ, hiện bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, vừa điều trị thành công trường hợp uốn ván nặng có biến chứng suy hô hấp nguy kịch. Bệnh nhân Đ.T.B. (61 tuổi, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng sưng đau ngón 2 bàn chân phải, cứng hàm, hạn chế há miệng và khó thở nhiều.

Theo người nhà, khoảng 14 ngày trước, trong lúc lội ao, bệnh nhân bị mảnh sành đâm vào ngón chân gây vết thương rộng khoảng 2 cm, có chảy máu. Sau đó, bệnh nhân tự rửa vết thương tại nhà.

Khoảng 10 ngày sau, vết thương bắt đầu sưng nề, chảy mủ, kèm theo các biểu hiện điển hình của uốn ván như cứng hàm, khó há miệng, nuốt kém. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lương Sơn điều trị, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, uốn ván và viêm mô tế bào ngón 2 bàn chân phải.

Ngay sau đó, ê-kíp điều trị đã tiến hành mở khí quản cấp cứu, đồng thời sử dụng thuốc an thần, thở máy, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván, dùng kháng sinh, đảm bảo dinh dưỡng và kết hợp phục hồi chức năng.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được ngừng thuốc an thần, bắt đầu cai máy thở và tập phục hồi chức năng. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ phục hồi.

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Clostridium tetani infection gây ra. Vi khuẩn này thường sống trong đất, bụi bẩn, phân động vật và xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở.

Khi vào cơ thể, vi khuẩn tiết ra độc tố tấn công hệ thần kinh, gây co cứng cơ. Triệu chứng điển hình là cứng hàm (khó há miệng), co cứng cơ toàn thân, khó nuốt, khó thở. Trong trường hợp nặng, bệnh có thể gây suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, uốn ván có tỷ lệ nguy hiểm đến tính mạng cao, nguyên nhân chủ yếu do suy hô hấp khi tình trạng co cứng cơ lan rộng.

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị vết thương, đặc biệt là vết thương bẩn, người dân cần xử trí đúng cách và đến cơ sở y tế để được làm sạch, tiêm phòng và theo dõi kịp thời.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ uốn ván như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt, người bệnh cần nhanh chóng nhập viện tại các cơ sở có khả năng hồi sức tích cực. Bên cạnh đó, tiêm vaccine phòng uốn ván, đặc biệt với người trong độ tuổi lao động, là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.