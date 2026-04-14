Thời tiết nóng bức, trẻ em dễ mắc bệnh gì?

Nắng nóng kéo dài khiến số trẻ đến khám và nhập viện tăng lên rõ rệt, phần nào cho thấy những ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe trong giai đoạn này.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đang âm thầm tác động đến sức khỏe trẻ em, thể hiện qua việc số ca nhập viện ngày càng tăng. Không chỉ đơn thuần là những biểu hiện thông thường, nhiều trường hợp còn diễn biến phức tạp hơn, đặt ra không ít lo ngại cho phụ huynh trong việc chăm sóc và phòng ngừa.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ảnh: Hoài Bảo.

4 nhóm bệnh thường gặp

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết số lượng trẻ đến khám và nhập viện trong thời gian gần đây có dấu hiệu tăng so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 3.000-4.000 lượt bệnh nhi.

Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, trẻ đến viện chủ yếu rơi vào bốn nhóm bệnh phổ biến gồm tiêu hóa, hô hấp, da liễu và các bệnh truyền nhiễm. Đáng chú ý, các ca viêm đường hô hấp cấp chiếm hơn một nửa, trong khi các bệnh còn lại như tiêu hóa, da liễu và các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu… cũng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.

Bác sĩ Khôi chỉ ra dưới tác động của nắng nóng kéo dài, những nhóm bệnh vốn xuất hiện quanh năm như hô hấp và tiêu hóa càng dễ bùng phát. Nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nhanh, trong khi thực phẩm cũng dễ ôi thiu, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc, tiêu chảy và nôn ói ở trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, việc trẻ thường xuyên di chuyển giữa môi trường nắng nóng bên ngoài và không gian máy lạnh trong trường học khiến cơ thể khó thích nghi, tạo điều kiện cho các bệnh lý hô hấp như cảm cúm, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản hay viêm phổi phát triển.

"Không chỉ dừng lại ở đó, tình trạng mất nước trong mùa nắng nóng còn khiến các bệnh về da gia tăng rõ rệt, từ viêm da, dị ứng cho đến nhiễm trùng da", ông nói.

Đáng chú ý, các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu hay quai bị cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại, thậm chí đã ghi nhận những trường hợp diễn tiến nặng phải nhập viện điều trị. Thực tế, các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết hay trái rạ đều có xu hướng tăng nhẹ, trong đó tay chân miệng thường gia tăng vào các thời điểm từ tháng 3-5 và 9-11 hàng năm.

Ai có nguy cơ cao?

Theo bác sĩ Khôi, phần lớn bệnh nhi đến khám là trẻ dưới 5 tuổi. Đây là nhóm có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng còn yếu và thường xuyên sinh hoạt trong môi trường tập thể. Trong điều kiện thời tiết nóng kéo dài, chỉ cần một trẻ mắc bệnh cũng có thể nhanh chóng lây lan sang nhiều trẻ khác, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.

Để phòng bệnh, bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, nếu buộc phải ra ngoài cần che chắn kỹ và bổ sung đủ nước cho trẻ.

Đối với trường học có sử dụng máy lạnh, nhiệt độ trong phòng nên được điều chỉnh sao cho không chênh lệch quá 10°C so với bên ngoài. Trẻ cần được lau khô mồ hôi trước khi vào phòng máy lạnh, đồng thời hạn chế việc di chuyển liên tục giữa hai môi trường nhiệt độ khác nhau để tránh sốc nhiệt. Các hoạt động thể dục, ngoại khóa cũng nên được sắp xếp vào khung giờ nắng dịu, khoảng 9-10 giờ sáng.

Ngoài ra, trong điều kiện thời tiết nắng nóng ẩm, các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp và tiêu hóa như tay chân miệng, thủy đậu có xu hướng gia tăng, do đó cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi chăm sóc trẻ. Trẻ cần được ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, đồng thời hình thành thói quen che miệng khi ho hoặc hắt hơi để hạn chế lây lan bệnh.

"Quan trọng hơn, việc tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế biến chứng", vị chuyên gia nhấn mạnh.