Loại thịt khiến mỡ máu tăng vọt, quen thuộc trong bữa cơm Việt

Từ xúc xích, giăm bông, nội tạng, da động vật, đến gà rán, thịt nướng, những món ăn tưởng chừng "khoái khẩu" lại là thủ phạm làm tăng cholesterol xấu, nguy cơ mỡ máu, bệnh tim mạch cao.

Mỡ máu cao hay rối loạn lipid máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn như tăng cholesterol hoặc tăng triglyceride, hoặc tăng LDL (cholessterol xấu), hoặc giảm HDL (cholesterol tốt).

Một trong những nguyên nhân chính gây mỡ máu cao là chế độ ăn giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo bão hòa trong nhiều loại thịt có thể làm tăng LDL cholesterol, mỡ máu, thúc đẩy nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Mỡ máu cao - "kẻ giết người thầm lặng" từ chính bữa ăn

Theo Tencent News, rối loạn mỡ máu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là tình trạng này thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.

Bên cạnh yếu tố di truyền, chế độ ăn uống đóng vai trò quyết định. Nhiều người chỉ chú ý giảm dầu mỡ mà bỏ qua việc kiểm soát các loại thịt tiêu thụ hàng ngày - trong khi đây lại là nguồn cung cấp chất béo bão hòa và cholesterol đáng kể.

Mỡ máu cao là "kẻ thầm lặng" làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ảnh: Shutterstock.

6 loại thịt nên hạn chế để tránh tăng mỡ máu

Mỡ máu cao không chỉ đến từ đồ chiên rán hay đồ ngọt, mà còn "ẩn mình" trong nhiều loại thịt quen thuộc từ bữa ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những loại thịt giàu chất béo bão hòa và cholesterol có thể âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch mà nhiều người không hay biết.

Thịt chế biến sẵn

Theo Mayo Clinic, các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay thịt muối thường chứa nhiều chất béo bão hòa, muối và chất bảo quản. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc ăn thường xuyên những loại thịt này có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), gây tổn thương thành mạch và thúc đẩy xơ vữa động mạch nếu tiêu thụ thường xuyên.

Thịt chiên rán, nướng nhiều dầu mỡ

Các món như gà rán, thịt nướng cháy cạnh rất hấp dẫn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe tim mạch. Quá trình chiên rán làm tăng lượng chất béo hấp thụ, đồng thời sinh ra các hợp chất có hại, góp phần làm rối loạn lipid máu.

Thịt mỡ

Thịt mỡ là nguồn cung cấp lớn chất béo bão hòa - yếu tố trực tiếp làm tăng triglyceride và cholesterol trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên không chỉ gây tăng cân mà còn làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

Trong đó, mỡ của động vật nhai lại như bò và cừu có tỷ lệ chất béo bão hòa đặc biệt cao (đông đặc rất nhanh ở nhiệt độ phòng), theo Nghiên cứu của Viện Khoa học Y tế Trung Quốc. Mỡ lợn đứng thứ hai, và tỷ lệ chất béo bão hòa trong thịt gà và thịt vịt thấp hơn (đông đặc một phần ở nhiệt độ phòng).

Thịt mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa, yếu tố làm tăng triglyceride và cholesterol trong máu. Ảnh: Shutterstock.

Da động vật

Da gà, da vịt hay da heo chứa nhiều chất béo và năng lượng. Nếu ăn nhiều, cơ thể dễ tích tụ mỡ, từ đó làm tăng mỡ máu và gây áp lực lên hệ tim mạch. Thậm chí, các món như da gà chiên, vịt quay làm lượng chất béo nạp vào càng tăng mạnh, dễ gây tích mỡ trong máu.

Thịt đóng hộp

Các loại thịt hộp, pate công nghiệp thường chứa nhiều muối, chất béo và chất bảo quản. Ăn thường xuyên có thể làm rối loạn chuyển hóa lipid và tăng mỡ máu.

Nên ăn thịt thế nào để ngăn ngừa mỡ máu, bảo vệ tim mạch?

Không phải loại thịt nào cũng làm tăng mỡ máu. Các loại thịt nạc, thịt gà bỏ da, cá hoàn toàn có thể ăn và cung cấp protein quan trọng cho cơ thể. Nếu bỏ thịt hoàn toàn, cơ thể dễ thiếu protein dẫn đến giảm khối cơ, mệt mỏi và rối loạn chuyển hóa.

Để phòng ngừa rối loạn lipid máu, các chuyên gia khuyến nghị:

Ưu tiên cá và hải sản để bổ sung axit béo có lợi cho tim mạch

Lựa chọn thịt gia cầm (bỏ da) thay vì thịt đỏ nhiều mỡ

Ăn cá giàu axit béo omega-3 như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá cơm…

Ăn thịt nạc với lượng vừa phải để đảm bảo dinh dưỡng

Hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến

Giảm chiên rán, ưu tiên luộc, hấp, hầm

Tăng cường rau xanh, chất xơ

Kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày.