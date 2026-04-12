5 cách tự nhiên để bảo vệ thận, tránh suy thận mùa nắng nóng

Mùa hè là thời điểm thận dễ bị tổn thương do mất nước và thói quen sinh hoạt không hợp lý. Chỉ cần thay đổi nhỏ trong ăn uống và sinh hoạt có thể bảo vệ cơ quan này tốt hơn mỗi ngày.

Mùa hè là thời điểm thận dễ bị tổn thương nên cần được chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Healthday.

Mùa hè với nhiệt độ cao không chỉ gây mệt mỏi mà còn âm thầm gây áp lực lớn lên thận - cơ quan đóng vai trò lọc thải độc tố của cơ thể. Mất nước do đổ mồ hôi nhiều có thể khiến chức năng thận suy giảm nếu không được chăm sóc đúng cách.

Chia sẻ với India Times, bác sĩ Anupam Roy, Phó Giám đốc chuyên khoa Thận và Ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Aakash Healthcare (Ấn Độ), khuyến cáo thận cần được chú ý đặc biệt khi nhiệt độ tăng cao, đặc biệt là ở những người đã mắc bệnh thận.

Vì sao mùa hè khiến thận bị tổn thương?

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, trong thời tiết nóng bức, cơ thể tự nhiên cố gắng làm mát bằng cách đổ mồ hôi. Mặc dù quá trình này giúp điều chỉnh nhiệt độ, việc tăng tiết mồ hôi để làm mát cũng dẫn đến mất nước đáng kể.

Sự mất chất lỏng này làm giảm tổng thể tích máu trong cơ thể. Khi thể tích máu giảm, lượng máu đến thận cũng giảm. Kết quả là thận nhận được ít oxy và chất dinh dưỡng hơn - những chất cần thiết cho hoạt động bình thường của thận. Tình trạng này được gọi là giảm tưới máu thận, trong đó thận không thể lọc chất thải hiệu quả.

Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tích tụ độc tố, mất cân bằng điện giải và tăng áp lực lên mô thận, huyết áp dao động. Trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính (AKI), đặc biệt nếu tình trạng mất nước kéo dài.

Về lâu dài, điều này có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy giảm chức năng thận. Đặc biệt, nếu đã có bệnh thận, chỉ cần mất nước nhẹ cũng có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn trong thời tiết nóng.

Cách đơn giản giúp bảo vệ thận trong mùa nóng

Để ngăn ngừa thận bị tổn thương trong những ngày nắng nóng, bạn không nhất thiết phải áp dụng những biện pháp phức tạp. Ngay cả khi lịch trình bận rộn, chỉ cần duy trì một vài thói quen đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giúp giảm áp lực cho thận và hạn chế nguy cơ tổn thương.

Uống đủ nước - "lá chắn" quan trọng nhất

Theo bác sĩ Anupam Roy, uống nước giúp thận loại bỏ chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả. Một cách đơn giản để kiểm tra là quan sát màu nước tiểu.

Nếu nước tiểu có màu nhạt: Cơ thể đủ nước

Nếu nước tiểu có màu sẫm: cần bổ sung ngay

Tăng cường thực phẩm giàu nước

Ngoài nước uống, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao vào chế độ ăn hàng ngày như nước ép từ nhiều loại trái cây và rau củ mùa hè như dưa hấu, dưa chuột, trái cây mọng nước. Những thực phẩm này không chỉ giàu dinh dưỡng thiết yếu, giải nhiệt mà còn hỗ trợ thận hoạt động tốt hơn.

Uống nước đầy đủ và thường xuyên là cách đơn giản giúp hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả. Ảnh: Telegrafi.

Hạn chế muối trong khẩu phần ăn

Đối với thận, việc giảm lượng muối ăn là điều rất quan trọng. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và gây áp lực lên thận, tăng nguy cơ sỏi thận. Đặc biệt, các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh thường chứa nhiều muối "ẩn" cần được hạn chế.

Tập thể dục đúng thời điểm

Vận động là cần thiết, nhưng tập luyện dưới trời nắng gắt có thể khiến cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều, gây mất nước nghiêm trọng. Để bảo vệ cơ thể và thận khỏi cái nóng, nên ưu tiên tập vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Thận trọng khi dùng thuốc giảm đau

Ibuprofen và Naproxen là một số thuốc giảm đau phổ biến, nhưng sử dụng thường xuyên có thể gây hại cho thận. Khi cơ thể bị mất nước, những loại thuốc này càng gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Trong những trường hợp này, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng lâu dài.

Dấu hiệu cảnh báo thận đang "kêu cứu"

Cơ thể tự nhiên báo hiệu những cảnh báo sớm về các vấn đề tiềm ẩn nếu bạn chú ý. Đừng chủ quan nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sau:

Nước tiểu sẫm màu

Tiểu ít hơn bình thường

Cảm giác mệt mỏi kéo dài

Đây có thể là tín hiệu cho thấy thận đang chịu áp lực do thiếu nước.