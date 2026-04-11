Thói quen gây hại trong những ngày nắng nóng

Những ngày nắng nóng gần đây đang ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, vậy tôi cần lưu ý gì khi chăm sóc con?

Những ngày nắng nóng gần đây đang ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, vậy tôi cần lưu ý gì khi chăm sóc con?

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2

Trẻ nhỏ dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hơn so với người lớn do những đặc điểm sinh lý riêng. Hệ thống điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng nhiệt, trong khi làn da mỏng lại hấp thụ nhiệt từ môi trường nhiều hơn. Bên cạnh đó, khả năng tiết mồ hôi - cơ chế giúp làm mát tự nhiên của cơ thể, vẫn còn hạn chế, khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh nhiệt độ.

Mặc dù cơ thể trẻ chứa nhiều nước, khả năng dự trữ lại không cao. Thêm vào đó, trẻ chưa thể tự nhận biết cảm giác khát và hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc. Vì vậy, nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải cũng tăng lên đáng kể.

Trong điều kiện thời tiết oi bức hiện nay, các trường hợp say nắng ở trẻ xuất hiện khá phổ biến. Trẻ thường có biểu hiện tăng thân nhiệt, khát nước, da đỏ nhưng vẫn còn tiết mồ hôi. Nếu được phát hiện sớm, tình trạng này có thể xử trí tương đối đơn giản bằng cách đưa trẻ vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, làm mát cơ thể và bổ sung nước kịp thời.

Tuy nhiên, đáng lưu ý hơn là nguy cơ sốc nhiệt. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan trong cơ thể như não, tim, hệ hô hấp, gan và thận. Đồng thời, người bệnh cũng có thể gặp rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, thậm chí dẫn đến suy đa tạng.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, một số sai lầm trong cách chăm sóc trẻ cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ bệnh. Việc cho trẻ ra ngoài vào thời điểm nắng gắt hoặc tham gia hoạt động ngoài trời quá lâu vẫn khá phổ biến.

Ngoài ra, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, chẳng hạn từ ngoài trời vào phòng máy lạnh, khiến cơ thể trẻ khó thích nghi và dễ phát sinh vấn đề sức khỏe. Đặc biệt, nếu không nhận biết sớm các dấu hiệu mất nước ở trẻ nhỏ, tình trạng có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Để phòng ngừa các vấn đề sức khỏe trong mùa nắng nóng, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài vào những khung giờ nắng gắt. Trẻ cần được bổ sung đủ nước mỗi ngày và mặc trang phục thoáng mát để giúp cơ thể dễ dàng điều hòa nhiệt độ.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không để trẻ trong ô tô đóng kín, dù chỉ trong thời gian ngắn. Trong suốt giai đoạn nắng nóng, việc theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ cũng là điều cần thiết để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường.