Cứu cô gái 25 tuổi bị xe tải 10 tấn kéo lê

Bị bánh xe tải kéo lê, cô gái 25 tuổi nhập viện với tổn thương "ẩn" nguy hiểm, khoang đùi chứa gần 2 lít dịch đe dọa phải cắt cụt chi.

Sau một tuần điều trị ban đầu, đùi cô gái sưng biến dạng, hoại tử lan rộng, bác sĩ phát hiện khoang dịch khổng lồ đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.K.N. (nữ, 25 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng chấn thương đặc biệt nặng vùng đùi trái.

Trước đó, N. va chạm với xe tải 10 tấn khi đang di chuyển bằng xe máy. Bánh xe tải đã chèn ép và kéo lê vùng đùi trái của chị một đoạn dài. May mắn, xe không cán ngang hoàn toàn nên chị N. thoát khỏi tình trạng đứt rời chân tại chỗ. Tuy nhiên, tổn thương nghiêm trọng nhất lại không nằm ở phần da bên ngoài. Lực xé và sức ép lớn từ bánh xe đã gây nên tổn thương nghiêm trọng là lóc da ngầm diện rộng.

Sau một tuần điều trị tại tuyến dưới, vùng đùi của bệnh nhân sưng nề biến dạng, kích thước to gấp đôi bên chân lành, xuất hiện mảng hoại tử da lớn. Kết quả chụp MRI cho thấy một khoang trống khổng lồ hình thành giữa lớp da và cơ, chứa đầy dịch viêm và máu thoái hóa.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ vùng đùi trái căng phồng, bên trong là một khoang dịch rất lớn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh cho biết khi mở khoang lóc, các bác sĩ đã hút ra tới gần 2 lít dịch. Khoang lóc rộng đến mức có thể đưa cả bàn tay người lớn vào bên trong mà vẫn chưa chạm tới đáy. Đây là hệ quả của việc lớp da bị tách rời khỏi tổ chức bên dưới, kết hợp với tình trạng cơ dập nát liên tục tiết dịch.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Linh, đây là tình trạng rất nguy hiểm. Nếu không được xử lý sớm, khoang dịch này sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử toàn bộ vùng đùi, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và buộc phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Để cứu đôi chân cho cô gái trẻ, ê-kíp bác sĩ đã thực hiện lộ trình điều trị hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, ê-kíp phẫu thuật cắt lọc da hoại tử, làm sạch khoang lóc và đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC). Hệ thống này đóng vai trò như một "máy bơm" liên tục hút dịch tiết từ vùng cơ dập nát, khép kín khoang trống và kích thích mô hạt phát triển. Trong những ngày đầu, lượng dịch rút ra lên tới 200 ml mỗi ngày.

Giai đoạn 2 sau hơn một tuần, khi vùng cơ đã ổn định và hết dịch, bác sĩ ghép da từ vùng đùi lành sang để che phủ diện tích khuyết hổng.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng chị N. đã ổn định hoàn toàn. Vùng da ghép sống tốt, khoang lóc đã liền hẳn, không còn tụ dịch. Hiện bệnh nhân bắt đầu tập phục hồi chức năng và có thể vận động gần như bình thường trong tương lai gần.

Việc giữ lại được chi thể trong những trường hợp chấn thương nặng như vậy không chỉ là thành công về mặt kỹ thuật, mà còn giúp người bệnh tránh được những ám ảnh tâm lý và gánh nặng lâu dài.

Bác sĩ Linh cho biết với các tổn thương lóc da diện rộng, việc can thiệp sớm là yếu tố quyết định. Nếu được xử trí kịp thời, kiểm soát tốt khoang dịch và thúc đẩy quá trình liền thương của cơ, có thể bảo tồn chi thể và chức năng vận động. Ngược lại, nếu chậm trễ, nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử lan rộng và phải cắt cụt chi là rất cao.

"Đôi khi bên ngoài không có vết thương hở lớn, nhưng bên dưới da là một sự tàn phá nặng nề, người dân không nên chủ quan khi thấy vùng va chạm sưng nề lớn. Việc can thiệp sớm là yếu tố quyết định để bảo tồn chức năng vận động và tránh các biến chứng hoại tử nguy hiểm", bác sĩ Linh nhấn mạnh.