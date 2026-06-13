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Sức khỏe

Sữa Novalac gây lo ngại, Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn quốc

  • Thứ bảy, 13/6/2026 18:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu rà soát lô sữa Allernova AR của Novalac sau khi giới chức Pháp ghi nhận 12 báo cáo trẻ gặp triệu chứng tiêu hóa.

Nhà sản xuất Laboratoires Novalac đã tự nguyện thu hồi lô sữa bột trẻ em Allernova AR mang số lô 183403. Ảnh: Laboratoires Novalac.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản về việc cảnh báo thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac (Pháp) sản xuất, sau khi cơ quan chức năng Pháp ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến cùng một lô sản phẩm.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Pháp, nhà sản xuất Laboratoires Novalac đã tự nguyện thu hồi lô sữa bột trẻ em Allernova AR mang số lô 183403. Quyết định được đưa ra sau khi hệ thống giám sát dinh dưỡng của Pháp tiếp nhận 11 báo cáo về các triệu chứng rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinh như tiêu chảy, nôn ói và khó chịu đường ruột.

Ngoài ra, một trường hợp khác được phản ánh thông qua nền tảng bảo vệ người tiêu dùng SignalConso, nâng tổng số báo cáo liên quan đến lô sản phẩm này lên 12 trường hợp.

Trong số các trẻ bị ảnh hưởng, có một trường hợp phải nhập viện để theo dõi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ nhiễm adenovirus trong mẫu phân. Đây là loại virus thường gây viêm dạ dày - ruột và không phải tác nhân lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách Pháp cũng khẳng định sự việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất.

Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, tổ chức thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất và báo cáo số lượng nhập khẩu, tiêu thụ cũng như tồn kho để đề xuất hướng xử lý phù hợp.

Cơ quan này cũng đề nghị các địa phương tăng cường truyền thông để người dân không sử dụng các lô sữa Allernova AR thuộc diện cảnh báo, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20/6.

Song song với đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các gian hàng trực tuyến ngừng kinh doanh lô sản phẩm nêu trên nếu đang lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin quảng cáo và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

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