Một loại sữa bị thu hồi vì nghi khiến hàng chục trẻ nôn ói

12 trường hợp trẻ gặp rối loạn tiêu hóa được ghi nhận liên quan đến cùng một lô sữa Novalac. Nhà sản xuất chủ động thu hồi sản phẩm dù chưa phát hiện tác nhân gây bệnh.

Nhiều sự cố liên quan đến sữa công thức liên tục diễn ra từ cuối năm 2025 đến nay. Ảnh: Novalac.

Theo thông báo từ Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, giới chức đã ghi nhận 12 trường hợp phản ánh liên quan đến cùng một lô sữa công thức Allernova AR của Novalac, mang số lô 183403.

Trong số này, 11 báo cáo được tiếp nhận thông qua hệ thống giám sát dinh dưỡng của Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp Pháp (ANSES), trong khi một trường hợp được gửi qua nền tảng phản ánh người tiêu dùng SignalConso.

Các trẻ gặp phải chủ yếu xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, nôn ói hoặc khó chịu đường ruột, Le Monde đưa tin. Một trẻ đã phải nhập viện để theo dõi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ nhiễm adenovirus - loại virus thường gây viêm dạ dày ruột ở trẻ nhỏ. Chính phủ Pháp cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy tình trạng này liên quan đến sản phẩm sữa công thức nói trên.

Song song với việc điều tra các trường hợp phản ánh, cơ quan chức năng cũng tiến hành phân tích lô sản phẩm bị nghi ngờ. Kết quả không phát hiện sự hiện diện của bất kỳ tác nhân gây bệnh nào, bao gồm cả độc tố cereulide - loại độc tố từng gây ra đợt thu hồi sữa công thức quy mô lớn trên toàn cầu vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Ngoài các vấn đề về tiêu hóa, một số phụ huynh còn phản ánh sản phẩm trong cùng lô sữa có màu sắc và mùi khác thường. Điều tra nội bộ của Novalac sau đó xác định một phần lô hàng được sản xuất tại Đức đã trải qua thời gian gia nhiệt dài hơn mức tiêu chuẩn trong quá trình chế biến. Theo nhà sản xuất, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi về cảm quan của sản phẩm.

Dù lô sữa bị đánh giá là không còn phù hợp để sử dụng do màu sắc và mùi vị bị biến đổi, giới chức Pháp cho biết đến nay chưa có cơ sở khoa học để kết luận sản phẩm gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Việc thu hồi được Novalac chủ động thực hiện trên cơ sở tự nguyện như một biện pháp phòng ngừa.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thị trường sữa công thức tại châu Âu vẫn đặc biệt nhạy cảm sau bê bối liên quan đến độc tố cereulide hồi cuối năm ngoái. Tháng 12/2025, hàng loạt hãng sữa lớn như Nestlé, Danone và Lactalis đã phải thu hồi nhiều lô sản phẩm tại hơn 60 quốc gia do lo ngại nguy cơ nhiễm độc tố này.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy những sản phẩm bị ảnh hưởng đều sử dụng chung một thành phần là dầu giàu axit arachidonic từ cùng một nhà cung cấp tại Trung Quốc.

Sự cố đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về tốc độ phản ứng của các doanh nghiệp cũng như hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý, khi nhiều gia đình và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cho rằng các đợt thu hồi được triển khai quá chậm so với mức độ rủi ro tiềm ẩn.