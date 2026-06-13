Sốt xuất huyết vào mùa cao điểm, đã có 5 người không qua khỏi

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca sốt xuất huyết và 5 trường hợp không qua khỏi. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch gia tăng khi mùa mưa bước vào cao điểm.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 13/6, Bộ Y tế phối hợp Viện Pasteur TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 16.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho biết sốt xuất huyết vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam và các tỉnh, thành phố có tốc độ đô thị hóa cao, mật độ dân cư lớn.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp không qua khỏi. Hiện cả nước bước vào thời điểm cao điểm của mùa dịch.

Ông Sơn cho biết thời tiết diễn biến phức tạp với mưa nắng đan xen, độ ẩm cao cùng tình trạng tồn tại nhiều vật dụng chứa nước, phế thải đọng nước trong hộ gia đình và khu dân cư đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ sớm, nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng là rất lớn.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo lãnh đạo Cục Phòng bệnh, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền có tốc độ lây lan nhanh trên thế giới. Bệnh lưu hành tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, gây gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác động xuyên biên giới của dịch bệnh, tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 10 tổ chức ở Singapore năm 2010, các nước ASEAN cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thống nhất chọn ngày 15/6 hàng năm là Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết. Sau 16 năm triển khai, sự kiện này đã trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của các quốc gia, địa phương và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Võ Hải Sơn, thông điệp “Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết” ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa rất sâu sắc. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản chủ yếu trong các dụng cụ chứa nước sạch và vật dụng đọng nước ngay trong, xung quanh nhà dân, trường học, cơ quan, công trình xây dựng và khu dân cư.

Ông cũng lưu ý sốt xuất huyết không phải là bệnh nhẹ. Bệnh có thể diễn biến khó lường, nhiều trường hợp chuyển nặng nhanh, gây sốc xuất huyết, suy đa tạng và có thể khiến người bệnh không qua khỏi nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời.

Đoàn diễu hành lễ mít tinh sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Hoàng Uyên, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết tính đến ngày 7/6, toàn tỉnh ghi nhận 2.012 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2025 và chưa ghi nhận trường hợp không qua khỏi.

Với số liệu này, Tây Ninh hiện là địa phương có số ca mắc cao thứ hai khu vực phía Nam. Điều đó cho thấy nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch ngay từ đầu mùa; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ những trường hợp đầu tiên.

Các cơ sở khám, chữa bệnh cần thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị, theo dõi sát các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo nhằm hạn chế ca bệnh chuyển nặng và các trường hợp không qua khỏi.

Bộ Y tế cũng kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và loại bỏ các vật dụng đọng nước; đậy kín các dụng cụ chứa nước; thay nước lọ hoa, chậu cây cảnh; thu gom phế thải và chủ động phòng tránh muỗi đốt.