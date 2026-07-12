Bác sĩ Chợ Rẫy cập nhật tình trạng 2 ca nguy kịch vụ lật ca nô Phú Quốc

Sau vụ lật ca nô, Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp cử ê-kíp chuyên gia, mang theo hệ thống ECMO và nhiều thiết bị hồi sức ra đảo để cứu 2 bệnh nhân nguy kịch.

Hiện trường vụ lật ca no. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, sáng 12/7, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết ông cùng ê-kíp hỗ trợ đã có mặt tại Phú Quốc. Ngay sau khi đến nơi, đoàn đang tiến hành hội chẩn để đánh giá tình trạng và xây dựng phương án điều trị tối ưu cho các bệnh nhân.

Khẩn cấp chi viện cứu nạn

Trước đó, tối 11/7, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt phương án hỗ trợ khẩn cấp. Đội ngũ bác sĩ hồi sức cấp cứu, bác sĩ cấp cứu và điều dưỡng của bệnh viện đang thường trực hỗ trợ chuyên môn tại Phú Quốc được điều động ngay đến Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc để phối hợp cấp cứu, hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân nặng.

Đồng thời, cơ sở y tế này thiết lập hệ thống hội chẩn trực tuyến với lãnh đạo các khoa Hồi sức cấp cứu, Tim mạch can thiệp và Nội thần kinh nhằm đánh giá tình trạng người bệnh, thống nhất phương án điều trị.

Để sẵn sàng xử trí các tình huống nguy kịch, Bệnh viện Chợ Rẫy mang theo nhiều trang thiết bị hồi sức chuyên sâu, gồm hệ thống ECMO cùng đầy đủ dụng cụ và màng đặt ECMO, bơm tiêm điện, dụng cụ hút huyết khối, bóng đối xung động mạch chủ phục vụ can thiệp tim mạch, máy thở, máy hút đàm chuyên dụng phục vụ vận chuyển người bệnh và các kháng sinh phổ rộng như Meropenem, Zyvox.

Song song đó, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vận chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết ra Phú Quốc để sẵn sàng sử dụng khi cần.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn cấp cử ê-kíp chuyên gia, mang theo hệ thống ECMO và nhiều thiết bị hồi sức ra đảo để cứu 2 bệnh nhân nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ngoài công tác cứu chữa người bị nạn, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thống nhất với lãnh đạo Sở Y tế An Giang bố trí bảo quản thi thể các nạn nhân trong thời gian cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Dự kiến khoảng 10 thi thể sẽ được chuyển về lưu giữ tại nhà xác của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một bệnh nhân chưa xác định được danh tính

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân nặng đầu tiên là nam giới sinh năm 1987. Người bệnh hiện tỉnh táo, tiếp xúc được, các dấu hiệu sinh tồn ổn định nhưng vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở oxy qua cannula mũi.

Trường hợp còn lại là nam giới khoảng 45-50 tuổi, hiện chưa xác định được danh tính. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp và phải đặt nội khí quản, thở máy.

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện lượng ít, gãy nhiều xương sườn bên trái từ xương sườn II đến VI, tổn thương nhu mô vùng đáy phổi.

Các bác sĩ cũng nghi ngờ người bệnh có tổn thương động mạch vành và cơ tim do chấn thương, kèm rối loạn đường huyết và điện giải. Hiện bệnh nhân vẫn được hồi sức tích cực và thở máy.

Theo thông cáo của UBND đặc khu Phú Quốc, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 của Công ty Ocean Pearl do ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969) điều khiển chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ, cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới.

Khi phương tiện rời bến khoảng 400 m, ca nô gặp sóng lớn, gió mạnh và bị lật.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân cùng các lực lượng y tế triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn và bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người trên ca nô đã được đưa vào bờ. Lực lượng chức năng cứu sống 21 người, trong khi vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Hiện UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp với các cơ quan liên quan bảo quản thi thể các nạn nhân, đồng thời phối hợp Bộ Ngoại giao triển khai công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.