Sở Y tế công bố quyết định xử phạt hai cơ sở tại TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt hai cơ sở khám chữa bệnh vì vi phạm quy định trong lĩnh vực y tế. Một cơ sở ngoài bị phạt tiền còn bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng.

Cơ sở bị xử phạt và đình chỉ hoạt động. Ảnh: Selena.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM vừa công bố các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tổ chức có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, với tổng số tiền xử phạt 58 triệu đồng.

Theo quyết định số 3463/QĐ-XPHC ngày 23/7, Công ty TNHH Dịch vụ Phòng khám Đa khoa Tâm Thành Phúc (464 Đường số 7, phường An Lạc, TP.HCM) bị xử phạt 16 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định có ba hành vi vi phạm gồm hoạt động với biển hiệu không có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục theo mẫu quy định; không lập, quản lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế.

Ngoài ra, theo quyết định số 3451/QĐ-XPHC ngày 22/7, Công ty TNHH Selena Spa & Clinic (173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Vũng Tàu, TP.HCM) bị xử phạt 42 triệu đồng.

Cơ sở này bị xử phạt do hoạt động không có biển hiệu theo quy định và sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế TP.HCM còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với Selena Spa & Clinic bằng việc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Đồng thời, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Các quyết định xử phạt được Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM công khai theo quy định nhằm tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.