4 món ăn thừa ngon đến mấy cũng không để trong tủ lạnh quá 48 giờ

Tủ lạnh không thể ngăn hoàn toàn vi khuẩn phát triển. Nếu bảo quản quá 48 giờ, 4 loại thực phẩm quen thuộc này có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Cơm được bảo quản không đúng cách trước khi ăn, khi hâm nóng lại dễ gây ngộ độc. Ảnh: Magnific.

Nhiều người có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh và cho rằng nhiệt độ thấp sẽ ngăn chặn vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, Hiệp hội Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NEHA) cảnh báo việc bảo quản lạnh chỉ làm chậm quá trình sinh sôi của vi khuẩn chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Một số loại thực phẩm nếu để quá lâu có thể trở thành "ổ vi khuẩn", thậm chí sinh ra độc tố mà việc hâm nóng cũng không thể phá hủy.

Theo Eating Well, bà Melissa Vaccaro, chuyên gia an toàn thực phẩm của NEHA, cho biết nhiều người tin rằng chỉ cần cất thức ăn vào tủ lạnh là có thể tránh hư hỏng. Tuy nhiên, tủ lạnh chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, chứ không tiêu diệt chúng. Nếu bảo quản quá lâu, một số món ăn có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Bà Vaccaro và bà Ashley C. Miller, điều phối viên dự án cấp cao của NEHA, chỉ ra 4 nhóm thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ.

Các món như bít tết tái, hamburger bò chín vừa, cá áp chảo tái hoặc bất kỳ loại thịt, hải sản nào chưa được nấu chín kỹ đều có nguy cơ chứa E. coli, Listeria hoặc Salmonella. Do chưa đạt nhiệt độ đủ cao trong quá trình chế biến, các vi khuẩn này có thể vẫn còn tồn tại.

Ngoài ra, bà Vaccaro giải thích: "Vi khuẩn sử dụng protein trong thịt và hải sản làm nguồn dinh dưỡng, vì vậy chúng có thể tiếp tục sinh trưởng và nhân lên".

Chuyên gia khuyến cáo nên hâm nóng lại các món ăn này đến nhiệt độ tối thiểu 74°C trước khi sử dụng và không nên để chúng trong tủ lạnh quá lâu. Những thực phẩm này từng để ở nhiệt độ phòng quá lâu thì ngay cả khi hâm nóng lại cũng chưa chắc đã an toàn để ăn.

Việc làm lạnh không ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt trong các món ăn thừa. Ảnh: Shutterstock.

Salad rau sống

Bà Ashley C. Miller cho biết rau sống được bảo quản trong môi trường ẩm ướt, dễ phát sinh nấm mốc có thể tiềm ẩn nguy cơ không kém các loại thịt. Đặc biệt, các loại rau lá xanh là một trong những nhóm thực phẩm thường bị nhiễm E. coli, Listeria, Salmonella và norovirus.

Theo bà Melissa Vaccaro, khi rau được cắt nhỏ, các mô thực vật bị tổn thương sẽ giải phóng nước và chất dinh dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển hơn so với lá còn nguyên vẹn. Điều này đồng nghĩa với việc salad càng để lâu trong tủ lạnh, nguy cơ gây bệnh càng tăng.

Cơm và mì Ý

Các trường hợp ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus thường được gọi là "hội chứng cơm chiên". Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là để cơm nguội không đúng cách sau khi nấu. Nguyên nhân là trong gạo có thể tồn tại vi khuẩn Bacillus cereus. Bào tử của loại vi khuẩn này có khả năng chịu nhiệt cao. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn sẽ sinh sôi và tạo ra độc tố gây nôn mửa, tiêu chảy.

Bà Miller khuyến cáo khi nấu nhiều cơm, không nên để nguyên cả nồi chờ nguội dần mà nên chia thành nhiều phần nhỏ và cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt.

Các món súp và nước sốt nấu với lượng lớn

Các món như súp, món hầm, thịt hầm hoặc sốt mì Ý thường được nấu với khối lượng lớn nên phần giữa của nồi nguội rất chậm. Các món ăn này không được làm nguội đúng cách, nhiều loại vi khuẩn hoặc tác nhân gây bệnh có thể phát triển và sinh ra độc tố. Đáng lo ngại là một số độc tố này vẫn tồn tại ngay cả khi thực phẩm được hâm nóng lại.

Các chuyên gia khuyến nghị nên chia súp hoặc nước sốt vào các hộp nông, mỏng trước khi cho vào ngăn mát hoặc ngăn đông. Có thể thêm đá lạnh để giúp thực phẩm hạ nhiệt nhanh hơn.

Để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi bảo quản đồ ăn thừa, hai chuyên gia khuyến cáo nên tuân thủ 6 nguyên tắc sau:

Duy trì nhiệt độ tủ lạnh ở 4°C hoặc thấp hơn

Bảo quản riêng thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín

Đựng thức ăn trong hộp có nắp kín

Thực phẩm đông lạnh nên được rã đông trong ngăn mát tủ lạnh, không để ở nhiệt độ phòng

Vệ sinh tủ lạnh định kỳ khoảng 6 tháng/lần

Với các thực phẩm có nguy cơ cao hoặc đã bảo quản quá lâu, nên mạnh dạn bỏ đi thay vì cố sử dụng.