Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Những thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh, ăn vào cực hại

  • Thứ hai, 20/4/2026 20:45 (GMT+7)
Nhiều người có thói quen phó mặc mọi loại thực phẩm cho chiếc tủ lạnh và tin rằng nhiệt độ thấp sẽ ngăn chặn mọi vi khuẩn.

Tuy nhiên, thực tế là có những loại thực phẩm khi để quá lâu trong tủ lạnh sẽ biến chất, sản sinh độc tố và trở thành mầm mống bệnh tật.

Rau lá xanh đã nấu chín

Rau lá xanh đã nấu chín như rau cải, rau muống hay mồng tơi là nhóm thực phẩm đứng đầu danh sách không nên để lâu trong tủ lạnh. Khi được bảo quản quá 24 giờ, hàm lượng Nitrat trong rau sẽ chuyển hóa thành Nitrit, một hoạt chất khi đi vào dạ dày sẽ kết hợp với các axit amin tạo thành Nitrosamine, một trong những tác nhân chính gây ung thư dạ dày và thực quản.

Hải sản đã qua chế biến

Các loại hải sản như tôm, cua, cá sau khi chế biến nếu để qua đêm sẽ xảy ra hiện tượng thoái hóa protein nghiêm trọng. Quá trình này không chỉ làm mất đi hương vị đặc trưng mà còn giải phóng các gốc tự do và độc tố gây áp lực nặng nề lên gan và thận, về lâu dài có thể dẫn đến các khối u ác tính trong hệ thống bài tiết.

Nấm và mộc nhĩ tươi

Nấm và mộc nhĩ cũng là những cái tên cực kỳ nguy hiểm nếu bạn có thói quen ăn lại đồ cũ.

Đặc biệt là mộc nhĩ đã ngâm nước hoặc nấm đã nấu chín khi để trong môi trường ẩm lạnh lâu ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa phát triển, sản sinh ra axit bongkrek – loại độc tố cực mạnh có khả năng gây suy gan, suy thận và kích thích các tế bào ung thư phát triển nhanh chóng.

Trứng chưa chín kỹ

Trứng luộc lòng đào (chưa chín kỹ) là môi trường lý tưởng để vi khuẩn Salmonella sinh sôi nảy nở ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Nếu bạn tiêu thụ trứng lòng đào đã để qua đêm, các vi khuẩn và ký sinh trùng này không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn tích tụ các chất độc hại làm suy yếu hệ miễn dịch, tạo tiền đề cho các bệnh lý nan y hình thành.

Cơm nguội

Việc bảo quản cơm lâu trong tủ lạnh tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao do vi khuẩn Bacillus cereus – một loại bào tử có khả năng sống sót qua nhiệt độ nấu nướng và sẽ sinh sôi, giải phóng độc tố khi cơm được lưu trữ quá thời gian an toàn. Đồng thời, cơm có tính hút ẩm cao nên rất dễ bị nhiễm khuẩn chéo và ám mùi từ các thực phẩm khác.

Chỉ nên bảo quản cơm trong ngắn mát tủ lạnh trong vòng 3 ngày để đảm bảo sức khỏe.

Salad trái cây hỗn hợp

Mỗi loại trái cây sở hữu nồng độ axit và hệ enzyme riêng biệt, được giải phóng với tốc độ khác nhau ngay sau khi cắt gọt, vô tình tạo nên một môi trường hóa học không ổn định trong tủ lạnh.

Sự tương tác phức tạp này không chỉ phá vỡ cấu trúc dinh dưỡng mà còn biến bề mặt trái cây thành môi trường lý tưởng cho các vi sinh vật có hại và nấm mốc phát triển nhanh chóng. Điều này không chỉ khiến hoa quả nhanh hỏng, biến chất mà còn tiềm ẩn nguy cơ sản sinh độc tố gây hại trực tiếp cho hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.

Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.

https://vov.vn/suc-khoe/nhung-thuc-pham-khong-nen-bao-quan-trong-tu-lanh-an-vao-cuc-hai-suc-khoe-post1284488.vov?gidzl=xCN9MjMdPIpjsi5OqRzY8-xVm5FBwJGczep5LSljQ26XZfvHcBaxAgNObbsUks8cy8wJ0s4BKvL3rgThBG

CTV Thu Phương/VOV.VN

bảo quản tủ lạnh thực phẩm qua đêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý