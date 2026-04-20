Bổ sung D3K2, DHA thế nào để trẻ không bị 'quá tải' vi chất?

Thiếu vi chất phổ biến nhưng bổ sung lại đầy rủi ro nếu làm sai. Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi cho trẻ dùng sản phẩm bổ sung.

Vitamin D, DHA, kẽm quan trọng với trẻ nhỏ nhưng việc bổ sung thiếu kiểm soát có thể gây hệ lụy lâu dài cho sức khỏe.

Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam vẫn đang là vấn đề đáng lưu ý, trong đó thiếu vitamin D, DHA có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng chiều cao, phát triển trí não và sức đề kháng.

Vitamin D3K2

Theo Viện Y học ứng dụng Việt Nam, thiếu vitamin D ở trẻ em vẫn phổ biến. Nghiên cứu năm 2022 tại Đông Nam Á cho thấy hơn 50% trẻ sơ sinh bị thiếu vitamin D.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết việc kết hợp vitamin D3 và K2 mang lại hiệu quả tối ưu hơn so với bổ sung riêng lẻ. Vitamin D3 giúp tăng hấp thu canxi từ ruột, trong khi vitamin K2 có vai trò "điều hướng" canxi vào xương, hạn chế lắng đọng tại mạch máu và mô mềm. Nhờ đó, mật độ xương được cải thiện, giảm nguy cơ còi xương, gãy xương và hỗ trợ tăng trưởng chiều cao.

Thông thường, trẻ khỏe mạnh được khuyến nghị bổ sung vitamin D3 và K2 với liều phù hợp theo độ tuổi. Tuy nhiên, một số nhóm trẻ có thể cần liều cao hơn theo chỉ định bác sĩ, như: trẻ sinh non, nhẹ cân; trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh; trẻ có bệnh lý xương (còi xương, loãng xương); hoặc trẻ có chế độ ăn hạn chế các thực phẩm giàu vi chất này như sữa, trứng, thịt, phô mai, thực phẩm lên men.

Chuyên gia cảnh báo bổ sung sai cách có thể gây "quá tải" vi chất.

DHA

DHA (Docosahexaenoic axit) là một axit béo thuộc nhóm omega-3, được xếp vào nhóm dưỡng chất thiết yếu - nghĩa là cơ thể không thể tự tổng hợp đủ mà phải bổ sung từ bên ngoài. Đây là thành phần quan trọng trong cấu trúc não bộ và võng mạc, ảnh hưởng trực tiếp đến trí tuệ và thị lực của trẻ.

DHA có nhiều trong các loại cá biển sâu như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cùng với dầu cá, tảo biển. Ngoài ra, một lượng nhỏ DHA cũng có trong trứng và sữa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chế độ ăn của nhiều trẻ chưa đáp ứng đủ nhu cầu DHA, đặc biệt sau 6 tháng tuổi - khi trẻ bắt đầu ăn dặm và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), phụ nữ mang thai và cho con bú cần khoảng 200 mg DHA mỗi ngày. Ở trẻ nhỏ, nhu cầu thay đổi theo độ tuổi, trung bình khoảng 100 mg/ngày ở trẻ mới biết đi.

Bác sĩ Sơn cũng khuyến cáo để đảm bảo đủ DHA, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, mẹ cần tăng cường thực phẩm giàu DHA. Khi ăn dặm, nên bổ sung dầu ăn dinh dưỡng có nguồn gốc từ cá, hạt lanh, dầu olive, đồng thời duy trì thói quen ăn cá và hải sản mỗi tuần.