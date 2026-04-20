Thanh niên đến viện cấp cứu với 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt

Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện với hai chiếc đũa cắm sâu vào hai mắt, sát động mạch cảnh. Bác sĩ cho hay lệch 1 mm có thể cướp đi tính mạng.

Dị vật 2 bên mắt được rút ra từ từ từng milimet. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân B.T.D. (25 tuổi, ở Phú Thọ) nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch khi hai chiếc đũa dài 7-10 cm đâm sâu vào hai hốc mắt.

Theo các bác sĩ, một chiếc đũa lộ ra phần đầu rất ngắn, trong khi chiếc còn lại nằm hoàn toàn trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu, khiến việc đánh giá tổn thương trở nên đặc biệt khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho hay đây là trường hợp hy hữu khi cùng lúc hai chiếc đũa xuyên vào hai mắt của một bệnh nhân. Các bác sĩ phải thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng, kết hợp cận lâm sàng hiện đại trước khi đưa ra quyết định phẫu thuật nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng và thị lực.

Trong suốt hai giờ phẫu thuật, ê-kíp phải thao tác với độ chính xác gần như tuyệt đối. Dị vật được rút ra từng milimet bởi chỉ một sai lệch nhỏ có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu.

Mục tiêu không chỉ là lấy dị vật an toàn để cứu sống bệnh nhân, mà còn phải bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác. Nhờ đó, người bệnh không chỉ thoát nguy hiểm mà còn có cơ hội phục hồi gần như hoàn toàn về thẩm mỹ và thị lực.

Các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp rất may mắn, bởi chỉ cần chiếc đũa đi lệch 1 milimet là hậu quả khôn lường. Ảnh: BVCC.

Để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật, bệnh viện đã sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy cấp cứu kết hợp dựng hình 3D mạch máu và thần kinh.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang cho biết dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái, xuyên ra phía sau và dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn - nguồn cấp máu quan trọng cho vùng đầu mặt cổ. "Chỉ cần lệch thêm 1 mm, nguy cơ tử vong là rất cao", bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, sau khi tham khảo y văn thế giới, gần như chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự khi cả hai mắt đều bị dị vật dạng đũa cắm sâu quá nửa. Thông thường, khi một mắt bị chấn thương, cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để tránh tổn thương mắt còn lại.

Do tính chất phức tạp, bệnh viện đã huy động nhiều chuyên khoa cùng hội chẩn, bao gồm phẫu thuật hàm mặt - tạo hình, phẫu thuật thần kinh, tim mạch - lồng ngực, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức. Các phương án xử trí mọi tình huống biến chứng đều được tính toán kỹ lưỡng trước khi tiến hành mổ cấp cứu.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo với các chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt. Việc chẩn đoán bằng phương tiện hiện đại và hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và bảo tồn chức năng.