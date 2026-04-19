Hơn 20 người nôn ói sau ăn bánh mì, Bộ Y tế ra yêu cầu khẩn

Hơn 20 người có biểu hiện ngộ độc sau ăn bánh mì tại Nghệ An. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, công khai kết quả.

Ngay sau khi ghi nhận hơn 20 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh này, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, điều tra và kiểm soát nguy cơ.

Theo thông tin ban đầu, từ sáng 17/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Số ca nhập viện rải rác trong ngày nhưng tăng nhanh vào buổi tối, và đến sáng 18/4 vẫn tiếp tục ghi nhận thêm trường hợp mới.

Hầu hết bệnh nhân đều có các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao. Điểm chung là trước đó họ đều ăn bánh mì.

"Hiện sức khỏe một số bệnh nhân ổn định, song vẫn cần theo dõi sát do triệu chứng tiêu hóa còn nặng. Bệnh viện đang tập trung điều trị, đồng thời giám sát diễn biến để kịp thời xử lý", bác sĩ Hoàng Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, cho biết.

Theo chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế Nghệ An cần nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) sẽ bị xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu tập trung nguồn lực để điều trị tích cực cho bệnh nhân, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Việc triển khai cần bám sát tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Cùng với đó, công tác truyền thông, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng cũng cần được đẩy mạnh, nhất là với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Cơ quan chức năng Nghệ An được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình và thực hiện báo cáo nhanh theo quy định. Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính xác cho người dân và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc.