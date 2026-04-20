Công bố kết quả điều tra vụ gần 200 học sinh TP.HCM nhập viện

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây khiến hàng trăm học sinh phải nhập viện sau bữa ăn bán trú.

Một học sinh bị ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) vào ngày 7/4. Trong tổng số 740 người ăn bữa trưa, ghi nhận 266 trường hợp có triệu chứng, 190 em phải nhập viện điều trị, không có ca không qua khỏi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thành lập đoàn công tác, phối hợp với Sở Y tế và UBND phường Bình Quới tiến hành điều tra theo quy trình của Bộ Y tế, nhằm đảm bảo tính khoa học và đúng quy định.

Kết quả điều tra xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú. Phân tích dịch tễ cho thấy hầu hết món ăn đều có dấu hiệu nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được đánh giá là những món có nguy cơ cao nhất.

Kết quả xét nghiệm phát hiện các tác nhân gây bệnh gồm Salmonella spp. (tác nhân chính), cùng với E. coli và Staphylococcus aureus.

Cơ quan chức năng xác định đơn vị cung cấp suất ăn là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước có liên quan đến nguyên nhân vụ việc. Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, vụ việc gây chú ý khi số lượng học sinh có triệu chứng tăng nhanh trong thời gian ngắn sau bữa ăn tại trường, với các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và sốt. Nhiều em được đưa đến bệnh viện để theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú. Đồng thời, một số trường học khác trên địa bàn cũng chủ động dừng suất ăn bán trú do cùng đơn vị cung cấp, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, xác minh từ cơ quan chức năng.