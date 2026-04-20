TP.HCM ghi nhận 3 ổ dịch nghi dại, nhiều người bị chó cắn

Trong thời gian ngắn, phường Phước Thắng (TP.HCM) liên tục phát hiện 3 ổ dịch nghi dại trên chó sau khi hàng loạt người dân tại đây bị tấn công.

Trạm Y tế phường Phước Thắng (TP.HCM) cho biết đang khẩn trương xử lý các khu vực có dấu hiệu dịch tễ bệnh dại sau khi ghi nhận nhiều người dân bị chó cắn.

Cụ thể: Tại tổ 1, khu phố 6, ghi nhận 3 trường hợp bị tấn công. Con vật liên quan không còn sống để tiếp tục theo dõi lâm sàng.

Tại tổ 7, khu phố 7: Một con chó hoang vào nhà dân tấn công người, sau đó cũng không còn sống, gây khó khăn cho việc giám sát virus.

Tại tổ 3, khu phố 3: Ghi nhận nhiều người bị chó cắn. Lực lượng chức năng đang mở rộng xác minh danh sách người liên quan để hướng dẫn điều trị dự phòng khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường đã cử cán bộ xuống hiện trường điều tra, thu thập thông tin và đánh giá mức độ nguy cơ. Các khu vực này đang được khoanh vùng, xử lý môi trường và tăng cường giám sát đàn chó mèo để ngăn ngừa mầm bệnh lây lan

Song song, lực lượng y tế tổ chức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dại cho người dân tại khu vực có nguy cơ. Nội dung tập trung vào việc tiêm vaccine phòng dại cho người và vật nuôi, đồng thời nâng cao ý thức quản lý, không thả rông chó mèo.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm y tế, công an và các bộ phận chuyên môn của phường cũng đã ra quân kiểm tra tại hẻm 1, tổ 1, khu phố 6. Qua rà soát, đoàn yêu cầu các hộ nuôi xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng dại, đồng thời lập biên bản nhắc nhở, xử lý các trường hợp không chấp hành quy định, thả rông vật nuôi, không rọ mõm khi ra nơi công cộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus gây ra, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn. Khi đã phát bệnh, tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%, tuy nhiên bệnh có thể phòng ngừa hiệu quả bằng việc tiêm vaccine kịp thời sau phơi nhiễm.

HCDC khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng dại càng sớm càng tốt. Người dân không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian.

Trạm Y tế phường Phước Thắng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với chó, mèo lạ; chủ động tiêm phòng dại định kỳ cho vật nuôi, nuôi nhốt và không thả rông. Khi phát hiện động vật có dấu hiệu nghi dại, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Theo ngành y tế, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh truyền thông nhằm chấm dứt tình trạng thả rông vật nuôi, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.