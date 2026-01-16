Hơn 4 tháng bị chó cắn, người đàn ông ra đi trong tiếc nuối

Người đàn ông ở Lào Cai tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi bệnh dại. Trước đó, người bệnh bị chó nhà cắn nhưng không xử trí vết thương hay tiêm phòng.

Theo các chuyên gia, người bị chó cắn nên tiêm ngay vaccine hoặc huyết thanh để hạn chế nguy cơ mắc bệnh dại. Ảnh: Shutterstock.

Sở y tế Lào Cai cho biết đơn vị này đang giám sát chặt chẽ một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại được ghi nhận tại thôn Đá Đinh 2, xã Hợp Thành.

Qua khai thác thông tin từ gia đình, khoảng 4-5 tháng trước, bệnh nhân bị chó nhà cắn vào ngón chân bàn chân phải, gây xây xước và chảy máu. Trong cùng ngày, con chó này tiếp tục cắn bố và con gái bệnh nhân, sau đó cắn em trai bệnh nhân vào ngày hôm sau.

Con chó đã bị người nhà đập chết, tuy nhiên tất cả những người bị cắn đều không xử trí ban đầu vết thương, không rửa vết cắn và không đi tiêm vaccine hay huyết thanh phòng dại.

Bệnh nhân nhập viện vào rạng sáng 13/1 tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, với các biểu hiện đau tức dương vật, viêm nề bao quy đầu, đau vùng hạ vị.

Đến tối cùng ngày, tình trạng bệnh diễn biến nặng với các triệu chứng như chảy nhiều nước bọt, sợ gió, sợ nước, đau đầu, mệt mỏi, đau tức ngực, đau tức dương vật, xuất tinh nhiều và khó thở. Bệnh nhân được chuyển sang khoa Truyền nhiễm và được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, tiên lượng tử vong cao.

Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Đến khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân tử vong tại nhà với các triệu chứng kích thích, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng và đau đầu.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp nghi dại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định.

Ngành y tế địa phương đồng thời triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo tại thôn Đá Đinh 2; điều tra, rà soát những người từng bị chó cắn trong gia đình và cộng đồng để tư vấn, điều trị dự phòng, đặc biệt vận động ba người trong gia đình bệnh nhân đi tiêm vaccine phòng dại.

Song song đó, ngành y tế và thú y tăng cường truyền thông trực tiếp cho người dân về cách xử trí ban đầu khi bị chó, mèo nghi dại cắn, khuyến cáo đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời. Người dân được lưu ý không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, đồng thời chủ động tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi.