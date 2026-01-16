Biểu tượng cơ bắp 'Popeye Brazil' qua đời do suy thận

Một trong những vận động viên thể hình nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi nhất thế giới, Arlindo de Souza, đã qua đời ở tuổi 55.

Ngoại hình thu hút sự chú ý của Arlindo de Souza. Ảnh: Maria Andrade.

Theo truyền thông Brazil, Arlindo de Souza, được biết đến rộng rãi với biệt danh “Popeye Brazil”, đã qua đời do biến chứng suy thận dẫn đến suy đa cơ quan.

Ông bắt đầu thu hút sự chú ý từ đầu những năm 2000 nhờ ngoại hình khác thường, nổi bật nhất là vòng bắp tay từng được công bố lên tới khoảng 29 inch (xấp xỉ 73-74 cm), con số vượt xa mặt bằng chung của người tập gym, thậm chí lớn hơn nhiều vận động viên thể hình chuyên nghiệp.

Ngoại hình mang tính “gây sốc” này giúp de Souza lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời cũng đẩy ông vào tâm điểm của không ít tranh cãi.

Trước đó, de Souza từng công khai thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Huffington Post rằng phần lớn khối cơ ở bắp tay không đến từ quá trình tập luyện tự nhiên, mà hình thành nhờ việc tiêm hỗn hợp gồm dầu khoáng và cồn. Dù kích thước cơ bắp tăng lên rõ rệt, ông cũng thẳng thắn cho biết sức mạnh thực tế không cải thiện tương xứng với vẻ ngoài phô trương.

Chia sẻ với TMZ Sports, người cháu của de Souza cho biết một quả thận của ông ngừng hoạt động trước, quả còn lại suy kiệt không lâu sau đó, vào thời điểm gần Giáng sinh. Khi chức năng thận suy giảm nhanh chóng, dịch bắt đầu tích tụ trong phổi, khiến ông rơi vào tình trạng ngừng tim khi các bác sĩ còn chưa kịp tiến hành lọc máu.

Trước khi qua đời, de Souza từng nhiều lần được các bác sĩ cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng của việc tiêm các chất lạ vào cơ thể, bao gồm nguy cơ áp-xe, nhiễm trùng, hoại tử mô, thậm chí có thể dẫn tới cắt cụt chi hoặc tử vong.

Bản thân ông cũng từng chia sẻ rằng một người bạn thân đã mất sau khi sử dụng phương pháp tương tự, và de Souza không ít lần lên tiếng khuyên người khác không nên đi theo con đường này.