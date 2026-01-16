Trả giá đắt ở tuổi 36 vì thói quen xấu lặp lại suốt nhiều năm

Dùng thuốc huyết áp không đều, thường xuyên thức khuya và ngủ chưa tới 5 giờ mỗi ngày, người đàn ông 36 tuổi bị xuất huyết não, để lại di chứng nặng nề.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể ức chế quá trình tiết melatonin, gây thiếu ngủ. Ảnh: Freepik.

Theo thông tin từ JiMu News, người đàn ông họ Tưởng có tiền sử tăng huyết áp khoảng hai năm, từng ghi nhận mức huyết áp cao nhất lên tới 180/110 mmHg. Dù vậy, vì còn trẻ và chủ quan, anh không uống thuốc theo chỉ định.

Thói quen ăn uống cũng không được kiểm soát chặt chẽ. Anh thường xuyên ăn thịt mỡ, đồ nướng và các món ăn kém lành mạnh khác. Điều này khiến cân nặng của bệnh nhân vượt chuẩn hơn 15 kg. Đáng chú ý, anh còn có thói quen thức khuya lướt điện thoại, thời gian ngủ trung bình mỗi ngày chưa đến 5 giờ.

Khoảng bốn tháng trước, vào một buổi sáng, vợ anh Tưởng phát hiện chồng nằm gục bên giường, nửa người trái cứng đờ không thể cử động, môi mấp máy nhưng không nói được, ánh mắt lơ mơ rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê. Gia đình lập tức đưa anh đi cấp cứu. Sau phẫu thuật và điều trị tích cực, bệnh nhân giữ được tính mạng nhưng để lại di chứng liệt nửa người và rối loạn ý thức.

Nửa tháng trước, tình trạng của anh lại xấu đi vì bị sốt cao và nhiễm trùng phổi nặng. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Vũ Hán để điều trị chuyên sâu. Bác sĩ điều trị Dương Sùng Dương cho biết tăng huyết áp là nguyên nhân nền tảng dẫn đến xuất huyết não trong trường hợp này.

Việc dùng thuốc không đều, kết hợp chế độ ăn nhiều chất béo, khiến huyết áp thường xuyên mất kiểm soát, tạo áp lực kéo dài lên thành mạch và làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu não.

Bác sĩ Dương Sùng Dương cho biết thêm ban đêm vốn là thời điểm huyết áp sinh lý giảm xuống. Việc thức khuya khiến hệ thần kinh giao cảm liên tục ở trạng thái hưng phấn, làm huyết áp tăng cao. Khi lướt điện thoại, những dao động cảm xúc có thể khiến huyết áp tăng đột ngột.

Ánh sáng từ màn hình còn ức chế quá trình tiết melatonin, gây thiếu ngủ, đồng thời làm giảm sự sản sinh nitric oxide, chất cần thiết cho phục hồi và giãn mạch máu, từ đó dễ dẫn đến co thắt mạch não. Ngoài ra, việc ngồi lâu, ít vận động làm dòng máu lưu thông chậm, tăng nguy cơ hình thành huyết khối; tư thế cúi đầu kéo dài còn có thể chèn ép động mạch đốt sống, ảnh hưởng đến tuần hoàn não.

Sự cộng dồn của nhiều yếu tố nguy cơ trong thời gian dài được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến mạch máu não của bệnh nhân bị vỡ, gây xuất huyết não.

Trước tình trạng phức tạp của người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Vũ Hán đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm ngoại thần kinh, nội thần kinh, phục hồi chức năng, cao áp oxy và hô hấp - hồi sức. Một phác đồ điều trị tổng hợp được xây dựng riêng cho bệnh nhân.

Sau hơn nửa tháng điều trị, tình trạng ý thức của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, huyết áp dần ổn định, thân nhiệt trở về bình thường và nhiễm trùng phổi được kiểm soát. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần can thiệp phục hồi chức năng lâu dài để cải thiện tình trạng liệt nửa người.

Các bác sĩ cảnh báo người mắc bệnh tăng huyết áp cần theo dõi huyết áp thường xuyên và tuân thủ nghiêm việc dùng thuốc theo chỉ định. Với người trẻ, cần hạn chế thức khuya, đặc biệt nên đặt “giờ giới nghiêm với điện thoại” sau 23h, tránh ngồi lâu và duy trì vận động đều đặn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, tê yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ hoặc chóng mặt, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chần chừ hay tự theo dõi tại nhà.