Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Bác sĩ sốc phát hiện hàng trăm polyp đại tràng khi nội soi

  • Thứ ba, 13/1/2026 15:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Các bác sĩ phát hiện bên trong cơ thể người đàn ông chứa hàng trăm polyp đại tràng. Ê-kíp đã can thiệp nội soi kịp thời để ngăn nguy cơ ung thư.

polyp dai trang anh 1

Hàng trăm polyp có nguy cơ tiến triển thành ung thư được cắt bỏ khỏi đại tràng người đàn ông. Ảnh: BVCC.

Vừa qua, các bác sĩ Đơn nguyên Nội soi, Bệnh viện A đã thực hiện thành công ca nội soi can thiệp cắt hàng trăm polyp đại tràng cho bệnh nhân D.V.V. (45 tuổi, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn).

Bệnh nhân được chuyển từ một cơ sở y tế tại Lạng Sơn trong tình trạng đại tràng xuất hiện nhiều polyp, tiềm ẩn nguy cơ cao tiến triển thành ung thư đại trực tràng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Đơn nguyên Nội soi Bệnh viện A tiến hành thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng và chỉ định nội soi đại tràng can thiệp cắt polyp. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, thuận lợi. Sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Polyp đại tràng là những khối mô phát triển bất thường ở ruột già, có thể xuất hiện trong lòng ruột, trong thành ruột hoặc ở bề mặt bên ngoài đại tràng. Một người có thể có một hoặc nhiều polyp cùng lúc. Phần lớn polyp đại tràng ban đầu là lành tính và không phải tất cả đều là ung thư. Tuy nhiên, theo thời gian, một số polyp có thể biến đổi về cấu trúc và tiến triển thành ác tính.

Đáng lưu ý, ở những trường hợp đa polyp đại tràng, trong ống tiêu hoá có thể xuất hiện hàng trăm polyp cùng lúc. Nhóm này được đánh giá có nguy cơ ung thư hoá rất cao.

polyp dai trang anh 2

Hình ảnh nội soi của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Chính vì nguy cơ đó, các polyp đại tràng thường được chỉ định cắt bỏ ngay khi phát hiện qua nội soi, nhằm loại trừ tổn thương tiền ung thư và ngăn chặn khả năng tiến triển thành ung thư đại trực tràng.

Polyp và ung thư đại trực tràng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong cùng một gia đình, cho thấy yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển bệnh. Từ thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần, đồng thời thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng tại các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín.

Do đặc điểm di truyền của bệnh, trong trường hợp một người được chẩn đoán mắc đa polyp đại tràng hoặc ung thư đại tràng, những người thân ruột thịt như bố, mẹ, con, anh chị em ruột cần đi khám và sàng lọc ung thư càng sớm càng tốt để phát hiện kịp thời các tổn thương tiền ung thư.

Bên cạnh việc theo dõi y tế, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ ung thư đại tràng. Người dân được khuyến cáo sử dụng thực phẩm bảo đảm vệ sinh, ăn chín uống sôi, hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, giữ thói quen ăn uống điều độ, sinh hoạt và nghỉ ngơi đúng giờ, đồng thời tránh căng thẳng, áp lực kéo dài trong công việc và cuộc sống.

Cuốn sách "Cơ thể phi tuổi tác tâm trí phi thời gian" mang đến cho độc giả nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến quá trình lão hóa của con người. Chúng ta có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng những phương pháp rất đơn giản.

Cách Đình Bắc tạo bàn thắng địa chấn cho U23 Việt Nam

Khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao và đối thủ bắt đầu đuối sức, Đình Bắc đã tận dụng tốt nhất lợi thế này để tạo ra cú dứt điểm "chấn động" trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal rạng sáng 13/1.

8 giờ trước

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chùa Cẩm La (Quảng Ninh) nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, làm rõ dấu hiệu lợi dụng hình ảnh trẻ để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

9 giờ trước

Người cha chống nạng tiễn con trai trước phút hiến tạng

Khoảnh khắc người cha ở Ninh Bình khóc tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng con khiến nhiều người xót xa.

10 giờ trước

Kỳ Duyên

polyp đại tràng ung thư đại tràng nội soi phẫu thuật

    Đọc tiếp

    Cach dao thai tu nhien axit uric hinh anh

    Cách đào thải tự nhiên axit uric

    1 giờ trước 18:31 13/1/2026

    0

    Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những biện pháp đơn giản tại nhà để hỗ trợ hạ axit uric an toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý