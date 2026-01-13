Bác sĩ sốc phát hiện hàng trăm polyp đại tràng khi nội soi

Các bác sĩ phát hiện bên trong cơ thể người đàn ông chứa hàng trăm polyp đại tràng. Ê-kíp đã can thiệp nội soi kịp thời để ngăn nguy cơ ung thư.

Hàng trăm polyp có nguy cơ tiến triển thành ung thư được cắt bỏ khỏi đại tràng người đàn ông. Ảnh: BVCC.

Vừa qua, các bác sĩ Đơn nguyên Nội soi, Bệnh viện A đã thực hiện thành công ca nội soi can thiệp cắt hàng trăm polyp đại tràng cho bệnh nhân D.V.V. (45 tuổi, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn).

Bệnh nhân được chuyển từ một cơ sở y tế tại Lạng Sơn trong tình trạng đại tràng xuất hiện nhiều polyp, tiềm ẩn nguy cơ cao tiến triển thành ung thư đại trực tràng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Đơn nguyên Nội soi Bệnh viện A tiến hành thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng và chỉ định nội soi đại tràng can thiệp cắt polyp. Quá trình can thiệp diễn ra an toàn, thuận lợi. Sau thủ thuật, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Polyp đại tràng là những khối mô phát triển bất thường ở ruột già, có thể xuất hiện trong lòng ruột, trong thành ruột hoặc ở bề mặt bên ngoài đại tràng. Một người có thể có một hoặc nhiều polyp cùng lúc. Phần lớn polyp đại tràng ban đầu là lành tính và không phải tất cả đều là ung thư. Tuy nhiên, theo thời gian, một số polyp có thể biến đổi về cấu trúc và tiến triển thành ác tính.

Đáng lưu ý, ở những trường hợp đa polyp đại tràng, trong ống tiêu hoá có thể xuất hiện hàng trăm polyp cùng lúc. Nhóm này được đánh giá có nguy cơ ung thư hoá rất cao.

Hình ảnh nội soi của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Chính vì nguy cơ đó, các polyp đại tràng thường được chỉ định cắt bỏ ngay khi phát hiện qua nội soi, nhằm loại trừ tổn thương tiền ung thư và ngăn chặn khả năng tiến triển thành ung thư đại trực tràng.

Polyp và ung thư đại trực tràng có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong cùng một gia đình, cho thấy yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển bệnh. Từ thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần, đồng thời thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng tại các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín.

Do đặc điểm di truyền của bệnh, trong trường hợp một người được chẩn đoán mắc đa polyp đại tràng hoặc ung thư đại tràng, những người thân ruột thịt như bố, mẹ, con, anh chị em ruột cần đi khám và sàng lọc ung thư càng sớm càng tốt để phát hiện kịp thời các tổn thương tiền ung thư.

Bên cạnh việc theo dõi y tế, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ ung thư đại tràng. Người dân được khuyến cáo sử dụng thực phẩm bảo đảm vệ sinh, ăn chín uống sôi, hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, giữ thói quen ăn uống điều độ, sinh hoạt và nghỉ ngơi đúng giờ, đồng thời tránh căng thẳng, áp lực kéo dài trong công việc và cuộc sống.