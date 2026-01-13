Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La

  • Thứ ba, 13/1/2026 10:23 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) yêu cầu kiểm tra, xác minh việc chùa Cẩm La (Quảng Ninh) nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, làm rõ dấu hiệu lợi dụng hình ảnh trẻ để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Sư thầy trụ trì chùa Cẩm La và các em nhỏ được nuôi trong chùa. Ảnh chụp màn hình.

Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Đinh Anh Tuấn cho biết những ngày qua, một số báo điện tử và mạng xã hội phản ánh thông tin về việc chùa Cẩm La (xã Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) nuôi dưỡng trẻ em không đúng quy định, có dấu hiệu sử dụng hình ảnh trẻ em để kêu gọi từ thiện.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Cục trước ngày 20/1.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh về việc nuôi dưỡng trẻ em và hoạt động chữa bệnh tại chùa Cẩm La, khiến dư luận quan tâm. Liên quan vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường Phong Cốc nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc liên ngành, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La đang nuôi dưỡng, chăm sóc 11 trẻ em. Trong số này, có 3 trẻ được trụ trì nhận làm con nuôi.

Theo UBND phường Phong Cốc, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định của pháp luật.

