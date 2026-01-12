Chủ quan lây bệnh từ con, người đàn ông 36 tuổi nguy kịch

Sau khi tiếp xúc gần với con gái mắc thủy đậu, người đàn ông ở Hưng Yên nhiễm bệnh và nhanh chóng xuất hiện biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp.

Anh B.V.H., 36 tuổi (trú tại Hưng Yên) bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.

Khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, anh H. xuất hiện triệu chứng đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó đau họng và sốt cao. Trong 4 ngày điều trị tại nhà, anh tự dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng thủy đậu nhưng không cải thiện.

Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt rồi ra toàn thân. Khi sốt liên tục, có thời điểm lên tới 39-40°C, gia đình đã truyền dịch tại nhà nhưng tình trạng không đỡ, bệnh nhân được đưa vào cơ sở y tế. Do suy hô hấp tiến triển nặng, anh H. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi lan tỏa, phải an thần thở máy với thông số ô xy 100%, kèm rối loạn đông máu, hội chứng nhiễm trùng nặng. Toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều.

Bác sĩ thăm khám cho người đàn ông mắc thủy đậu. Ảnh: BVCC.

Xét nghiệm cho thấy CRP tăng rất cao (340,3 mg/L), điểm SOFA ban đầu 4 điểm, sau 48 giờ điều trị giảm còn 3 điểm. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS - biến chứng nặng của thủy đậu.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt bởi bệnh nhân còn trẻ, trước đó khỏe mạnh, không có bệnh lý nền, chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, nhưng khi nhiễm lại diễn tiến rất nhanh, biến chứng viêm phổi ARDS nặng, phải điều trị hồi sức tích cực và thở máy.

"Đây cũng là trường hợp điển hình về đường lây truyền thủy đậu trong gia đình do tiếp xúc gần. Thông thường, thủy đậu diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở người lớn, đặc biệt những người có suy giảm miễn dịch hoặc bệnh lý nền, nguy cơ biến chứng nặng luôn tiềm ẩn", bác sĩ Phúc nói.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của bệnh nhân có cải thiện, nhu cầu ô xy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát, các nốt mụn nước và mụn mủ khô dần. Tuy nhiên, tổn thương phổi vẫn còn nặng, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị hồi sức.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do vi rút Varicella zoster gây ra, biểu hiện điển hình với sốt, mệt mỏi, đau đầu, chán ăn và các nốt mụn nước trên da. Bệnh thường gặp ở trẻ em, nhưng người lớn chưa từng mắc và chưa được tiêm vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và dễ gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo hiện nay vaccine phòng thủy đậu đã được triển khai rộng rãi, việc tiêm phòng đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, chưa từng mắc thủy đậu nên chủ động tiêm vaccine.

Khi tiếp xúc với người đang mắc thủy đậu cần thực hiện các biện pháp phòng hộ, hạn chế lây nhiễm. Người lớn khi có biểu hiện nghi ngờ thủy đậu không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.