5 nhóm người nhìn tưởng khỏe nhưng đang sát 'lằn ranh' đột quỵ

Đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người già, tỷ lệ đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và diễn biến cực kỳ phức tạp.

Dưới đây là 5 nhóm người có nguy cơ đột quỵ cao không phải ai cũng biết.

Người mắc bệnh cao huyết áp

Cao huyết áp được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Khi áp lực máu lên thành mạch quá lớn trong thời gian dài, hệ thống mạch máu não sẽ bị suy yếu, dễ bị xơ cứng hoặc hình thành các túi phình. Chỉ cần một cơn sang chấn tâm lý hoặc gắng sức quá độ, mạch máu có thể bị vỡ (xuất huyết não) hoặc hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn (nhồi máu não). Những người có chỉ số huyết áp thường xuyên trên 140/90 mmHg cần đặc biệt lưu ý và kiểm soát bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Nhóm người bị rối loạn mỡ máu và béo phì

Lượng cholesterol xấu (LDL) cao trong máu là "nguyên liệu" chính tạo nên các mảng xơ vữa bám vào thành mạch. Các mảng xơ vữa này làm lòng mạch hẹp lại, cản trở lưu thông máu lên não.

Nguy hiểm hơn, nếu mảng xơ vữa này bong ra, nó sẽ tạo thành cục máu đông di chuyển gây tắc nghẽn mạch máu não ngay lập tức. Người béo phì thường đi kèm với tình trạng kháng insulin và mỡ nội tạng cao, càng làm tăng áp lực cho hệ tim mạch.

Người mắc bệnh lý tiểu đường

Lượng đường trong máu cao liên tục sẽ làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch diễn ra nhanh gấp nhiều lần so với người bình thường. Người bệnh tiểu đường thường có nguy cơ đột quỵ cao gấp 2 - 4 lần. Đặc biệt, các triệu chứng đột quỵ ở người tiểu đường đôi khi bị nhầm lẫn với tình trạng hạ đường huyết, dẫn đến việc cấp cứu chậm trễ, để lại di chứng nặng nề.

Người có lối sống thiếu khoa học

Hút thuốc lá không chỉ tàn phá phổi mà còn là "thuốc độc" đối với mạch máu. Nicotine làm tăng nhịp tim và huyết áp, đồng thời các hóa chất trong khói thuốc làm giảm oxy trong máu và gây tổn thương trực tiếp đến thành mạch.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng rượu bia quá mức khiến gan không kịp đào thải độc tố, gây rối loạn nhịp tim (rung nhĩ), một trong những nguyên nhân phổ biến tạo ra cục máu đông di chuyển lên não gây đột quỵ.

Nhóm người thường xuyên căng thẳng và thức khuya

Đây là nhóm đối tượng đang có xu hướng trẻ hóa mạnh mẽ. Áp lực công việc kéo dài khiến cơ thể luôn trong trạng thái "báo động", sản sinh ra nhiều hormone cortisol và adrenaline làm tăng huyết áp và co thắt mạch máu não.

Thói quen thức khuya làm rối loạn nhịp sinh học, khiến hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơn đột quỵ ghé thăm bất ngờ, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm.