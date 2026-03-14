Chuối là 'siêu thực phẩm' nhưng có một thời điểm không nên ăn

Chuối thường được chọn cho bữa sáng vì tiện lợi, tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ăn chuối khi bụng đói có thể gây biến động đường huyết, ảnh hưởng đến dạ dày và tim mạch.

Nhiều người chọn ăn chuối thay cho bữa sáng vì tiện lợi và giàu năng lượng. Ảnh: TOI.

Nhiều người chọn chuối cho bữa sáng vì tin lượng đường tự nhiên trong loại quả này có thể cung cấp năng lượng nhanh. Thực tế, một quả chuối trung bình chứa khoảng 27 g carbohydrate và 14-15 g đường.

Vào buổi sáng, khi dạ dày rỗng và không có protein hay chất béo để làm chậm quá trình tiêu hóa, lượng đường này được hấp thụ gần như ngay lập tức vào máu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Garima Goyal, hiện tượng này có thể tạo ra một “cú sốc” đường huyết, buộc tuyến tụy tiết ra lượng lớn insulin để xử lý. Điều này gây ra tình trạng “hạ đường huyết phản ứng” khi đường huyết tăng vọt rồi giảm nhanh sau khoảng 60-90 phút.

Hậu quả là thay vì giữ được sự tỉnh táo suốt buổi sáng, nhiều người có thể nhanh chóng rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi và cảm giác đói quay trở lại trước cả giờ ăn trưa.

Tạo áp lực lên cơ thể

Chuối là nguồn cung cấp kali (K⁺) và magiê (Mg²⁺) dồi dào. Tuy nhiên, việc nạp lượng lớn các khoáng chất này khi bụng đói có thể gây xáo trộn nội môi.

Một quả chuối chứa khoảng 422-450 mg kali. Ở người khỏe mạnh, thận có thể lọc bỏ lượng dư thừa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy khi tiêu thụ chuối lúc nhịn ăn, nồng độ kali trong huyết tương có thể tăng nhanh từ 4,4% đến 5,8% chỉ trong 30-60 phút.

Đối với người có chức năng thận suy giảm, lượng kali tích tụ có thể dẫn đến tăng kali máu, gây rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí ngừng tim. Bên cạnh đó, magiê là chất chẹn kênh canxi tự nhiên. Việc nồng độ magiê tăng đột ngột trong máu khi bụng đói có thể làm xáo trộn tỷ lệ canxi, magiê lý tưởng trong huyết thanh (thường khoảng 2.0). Sự mất cân bằng này có thể ức chế nhẹ hệ thần kinh trung ương và ảnh hưởng đến sự co bóp của cơ tim ở những người nhạy cảm.

Chuối ăn lúc bụng đói có thể khiến đường huyết tăng vọt rồi giảm nhanh sau 60-90 phút, gây mệt mỏi và cảm giác đói sớm. Ảnh: Freepik.

Ngoài ra, sau một đêm dài, môi trường dạ dày buổi sáng thường tích tụ nhiều axit dịch vị. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, những người có tiền sử viêm loét dạ dày cần đặc biệt thận trọng khi ăn chuối lúc đói.

Chuối chứa các axit hữu cơ như axit citric và axit malic. Dù sau khi chuyển hóa, chuối được xem là thực phẩm tạo kiềm, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc dạ dày rỗng, các axit này có thể kích thích dạ dày tiết thêm dịch vị.

Điều này dễ gây cảm giác cồn cào, xót ruột và làm trầm trọng hơn tình trạng trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Nghiên cứu từ Đại học Monash (Australia) xác nhận rằng khi chuối càng chín, hàm lượng oligofructans (một loại FODMAP) càng tăng cao. Những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) khi ăn chuối chín lúc dạ dày rỗng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men carbohydrate nhanh chóng trong ruột non, gây sinh khí, chướng bụng nghiêm trọng.

Ăn chuối buổi sáng thế nào cho đúng?

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khuyến nghị nếu muốn ăn chuối vào buổi sáng, người dùng nên ăn sau khi đã có bữa sáng đầy đủ hoặc kết hợp chuối với các thực phẩm khác như ngũ cốc, yến mạch để giảm gánh nặng cho cơ thể.

Trên thế giới, một số tổ chức y tế cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Cleveland Clinic cho biết một quả chuối chín kỹ có thể khiến đường huyết tăng cao nếu ăn riêng lẻ. Người mắc bệnh đái tháo đường nên chọn chuối còn xanh hơn hoặc ăn cùng protein. Trong khi đó, Quỹ Thận Quốc gia (Mỹ) cảnh báo người bệnh thận cần kiểm soát chặt chẽ lượng chuối tiêu thụ do hàm lượng kali cao có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chuối kết hợp với ngũ cốc và các loại hạt giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Ảnh: Freepik.

Ngoài ra, tác động của chuối đối với cơ thể thay đổi đáng kể tùy theo độ chín.

Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng, hoạt động như chất xơ prebiotic, giúp ổn định đường huyết và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Ngược lại, chuối chín kỹ đã chuyển phần lớn tinh bột thành các loại đường đơn như glucose, fructose và sucrose. Khi đó, chỉ số đường huyết của chuối có thể tăng từ khoảng 31 lên đến 62, khiến nguy cơ tăng đường huyết mạnh hơn nếu ăn khi bụng đói.

Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn chuối cùng nguồn protein và chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình hấp thụ đường và giảm kích thích dạ dày.

Chuối có thể ăn cùng các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hoặc hạt chia để bổ sung protein và chất béo tốt. Ngoài ra, kết hợp chuối với sữa chua Hy Lạp giúp tăng cảm giác no lâu và cung cấp thêm canxi để cân bằng lượng magiê trong chuối. Một lựa chọn khác là ăn chuối cùng yến mạch. Chất xơ hòa tan trong yến mạch sẽ tạo lớp gel trong dạ dày, giúp giải phóng năng lượng từ chuối chậm và ổn định hơn.